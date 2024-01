« Bien vrai qu’il y a la CAN, mais il y a aussi l’urgence de sauver le championnat national » (LFP)

publicite

Après l’annonce de la reprise du championnat pendant la CAN 2023, des voix se sont levées sur la toile pour critiquer le timing. Ce vendredi 5 janvier 2024, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a donné les raisons de ce choix qui selon elle est une nécessité au regard du retard déjà accusé.

« Avec la reprise, un travail technique a été fait pour absorber la fin de la saison et du même coup les conséquences de l’arrêt. Tout a été fait de façon transparente et participative », a d’entrée indiqué Julien Wendlasida Tiendrébéogo, secrétaire exécutif de la LFP.

Pour lui, à la base, la ligue devait organiser 240 matchs pour la ligue 1 et à l’heure actuelle, elle en est à 80 matchs joués et il reste 160 matchs, soit 66% restants. «A l’heure actuelle, il reste 76% du travail global. Si on reste dans cette logique d’organiser les matchs les weekends, il va nous falloir 6 mois et une semaine pour finir le championnat ligue 1. Avec les aléas climatiques, nous avons opté pour le schéma championnat en weekend et la coupe en milieu de semaine, pour espérer finir », a-t-il ajouté.

«On va jouer en période de CAN parce que si on s’amuse à attendre la fin de la CAN, on risque de trainer la compétition jusqu’en septembre avec la saison des pluies. Le jour de match des Étalons, il n’y aura pas de programmation. Bien vrai qu’il y a la CAN, mais il y a aussi l’urgence de sauver le championnat national», s’est-il justifié.

Pour lui, ce choix est clairement une opération de sauvetage à l’heure actuelle, car il faut compter les chapelets pour ne pas tomber sur des imprévus afin de rester dans le timing actuel. De ces imprévus, il a cité entre autres l’indisponibilité des stades, les aléas climatiques, la non-adhésion des acteurs, l’interruption des matchs.

« Il va falloir maintenant que tous les acteurs regardent dans la même direction pour sauver la saison. Il faut aussi qu’on se responsabilise sur les terrains », a prévenu le secrétaire exécutif de la LFP. Côté Ligue 2, la LFP a également la charge d’organiser 240 matchs avant la fin. En coupe du Faso, il reste 81 matchs. Dans ce nouveau schéma, les 3 dernières journées de ligue 1 et 2 se joueront en week-end.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

