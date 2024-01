Vœux de nouvel an à Bobo-Dioulasso : Les autorités communales visitent des personnes âgées

Les autorités communales de la Bobo-Dioulasso ont une fois de plus pensé aux personnes âgées. Elles ont en effet rendu visite à des personnes du troisième âge, à l’occasion des vœux de nouvel an. Ladite visite a eu lieu dans l’après-midi du mardi 2 janvier 2024 dans la ville de Sya et a été conduite par le président de la délégation spéciale de la commune (PDS), Laurent Kontogom, selon l’Agence d’Information du Burkina (AIB).

Dans la première escale, à Kuinima, le vieux Siaka Sanou, âgé de plus de 97 ans et entouré de sa nombreuse famille, a bien accueilli la visite du jour. Siaka Sanou a remercié les autorités d’avoir pensé à lui. « Je remercie les autorités et je prie Dieu pour que la paix revienne au Faso », a-t-il laissé entendre, dans les colonnes de l’AIB.

Ces mêmes sentiments de satisfaction ont été partagés dans la seconde famille, où la vieille Tempoko Ouédraogo âgée de 117 ans, a reçu la délégation au milieu de ses fils et petits-fils. Selon le PDS, cette visite est une tradition administrative de la mairie de Bobo-Dioulasso et est devenue une coutume. « Il n’est point question que nous dérogions à cette règle établie », a-t-il indiqué.

