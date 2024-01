«Je pense qu’on est sur un bon chemin, pour plein de victoires» (Mohamed Konaté)

publicite

Mohamed Konaté, l’unique buteur burkinabè de la rencontre contre l’Iran reste optimiste pour la suite des Etalons malgré la défaite consommée ce vendredi 5 janvier 2024. C’est d’ailleurs l’occasion pour l’attaquant burkinabè d’apprendre des erreurs et voir ce qu’il faut améliorer pour la suite.

Beaucoup attendu dans la sélection des Étalons dans la CAN 2023, surtout avec l’absence de Franck Lassina Traoré, Mohamed Konaté devait impérativement faire bonne mine, pour rassurer dans ces matchs de préparation. Et il l’a plus ou moins fait malgré la défaite.

«Faut dire que c’était une équipe qui était très difficile à jouer, chez eux, en plus. On a vraiment essayé, on a fait de notre mieux. C’était un match qui était très important pour nous. On va apprendre de nos erreurs, on va bien analyser ce match et voir ce qu’il faut améliorer. Je pense qu’on est sur un bon chemin pour plein de victoires», a indiqué l’attaquant burkinabè.

Pour lui, les matchs à venir seront des matchs meilleurs. D’ailleurs, à l’écouter, son but est venu d’une d’action préparée à l’entraînement notamment l’action de la contre attaque.

