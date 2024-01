Programme régional d’appui à l’amélioration de la qualité de l’éducation en Afrique de l’ouest (PRAQUE-AO) : L’heure est au bilan

publicite

Pour une meilleure vulgarisation du Programme régional d’appui à l’amélioration de la qualité de l’éducation en Afrique de l’ouest (PRAQUE-AO), un café de presse a été organisé à cet effet le vendredi 22 décembre 2023 à Ouagadougou. À l’ordre du jour, il était question de présenter les tenants et les aboutissants du programme, de faire le bilan à une année de sa clôture et de trouver les voies et moyens pour relever les défis.

Selon le directeur général de l’éducation non formelle, Kirassai Zio, le Programme régional d’appui à l’amélioration de la qualité de l’éducation en Afrique de l’ouest (PRAQUE-AO) est un programme qui a pour objectif d’améliorer la qualité de l’éducation de base par le renforcement de capacités des cadres des ministères et Organisations de la société civile d’une part ; d’autre part, elle vise à soutenir un plaidoyer pour la prise en compte des pratiques et méthodes éducatives dans la complémentarité.

Le programme est présent dans cinq pays notamment le Burkina Faso, le Mali, le Bénin, le Niger et le Tchad. « C’est un programme qui a trois composantes. Il y a la composante Master portée par l’école normale supérieure de l’université de Niamey, il y a la formation continue portée par l’institut de formation en alphabétisation et éducation non formelle de Niamey et la composante Plaidoyer et communication qui est portée par le réseau Pamoja éducation », a détaillé Kirassai Zio.

Concernant l’offre du Master, il a précisé qu’elle concerne les cadres des ministères en charge de l’éducation, les cadres des organisations de la société civile en charge de l’éducation les partenaires techniques et financiers et toutes personnes titulaires d’une licence relevant d’une structure en charge de l’éducation. D’ailleurs, il a rassuré que la formation en Master est gratuite car prise en charge par la coopération suisse.

Le programme régional d’appui à l’amélioration de la qualité de l’éducation en Afrique de l’ouest a été lancé en septembre 2020 et sa clôture est prévue pour 2024. A en croire Kirassai Zio, le bilan est assez satisfaisant. Néanmoins, plusieurs défis restent à relever surtout avec le contexte sécuritaire que traverse la majorité des pays participant au projet et particulièrement le Burkina Faso.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

