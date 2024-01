Sécurité, résilience et éducation physique : Les enseignements de la première journée scientifique de l’ISSDH

publicite

L’Institut des Sciences du Sport et du Développement Humain (ISSDH) de l’Université Joseph KI-ZERBO a organisé sa première journée scientifique le 23 novembre 2023, avec le soutien du Fonds du ministère en charge des sports. Cette journée, placée sous le thème « Activités physiques, sportives et socio-éducatives et résilience dans un contexte de défis sécuritaires », a réuni en ligne et en présentiel plusieurs enseignants–chercheurs et des professionnels de l’éducation physique et sportive (EPS), des étudiants venus du Burkina Faso et de plusieurs autres pays africains.

L’objectif de cette journée était de réfléchir sur le rôle des activités physiques, sportives et socio-éducatives dans la promotion du développement humain et la résolution des crises sécuritaires qui affectent le continent. Selon Brigitte Nana, directrice adjointe de l’ISSDH, c’est un pari réussi malgré les difficultés d’organisation.

« C’est un pari qu’on a gagné parce que ce n’était pas évident au départ d’organiser cette activité. Mais grâce au soutien du Fonds du ministère des sports, nous avons pu organiser cette journée. Nous avons eu des communications inaugurales avec d’éminents professeurs du Bénin, du Sénégal et de la Côte d’Ivoire qui nous ont entretenu sur un certain nombre de thèmes et le thème central qui est ‘Activités physiques, sportives et socio-éducatives et résilience dans un contexte de défis sécuritaires’ », a-t-elle déclaré.

Des satisfactions et des recommandations

Les participants ont assisté à des conférences et des panels sur des sous-thèmes tels que « activités physiques sportives et développement humain » et « jeunesse, loisir et développement ». Ils ont également présenté et discuté des communications scientifiques en e-poster sur des sujets d’actualité liés au thème principal. La journée s’est achevée avec des satisfactions et des recommandations pour améliorer l’organisation et la régularité des journées scientifiques de l’ISSDH.

L’ISSDH, créé en 1976 sous le nom d’INJEPS et rattaché à l’université en 2015, est un institut qui allie formation professionnelle et formation universitaire dans les domaines des activités physiques, sportives et socio-éducatives. Il propose des modules sur les sujets liés au sport. Il forme aussi des professionnels capables de contribuer au développement humain.

Travailler avec la jeunesse

Pour la directrice adjointe, l’ISSDH a un rôle important à jouer dans le contexte actuel. « Nous sommes qui dans le domaine des activités et sportives ? Est-ce que nous ne pouvons pas apporter notre contribution dans la résolution de la crise ? C’est pour cela que nous avons formulé ce thème. Si on prend en compte ce qui a été dit lors des communications et lors des panels, on voit que l’EPS et les thèmes sur la jeunesse peuvent apporter dans la résolution de la crise sécuritaire parce que c’est l’éducation qui est à la base », a-t-elle souligné.

Brigitte Nana s’interroge d’ailleurs : Est-ce que le terrorisme n’est pas un conflit de la jeunesse ? « Si telle est la réalité, nous qui travaillons avec la jeunesse, que ce soit avec les EPS, ce sont les jeunes qui sont au centre, cela veut dire que nous avons notre mot à apporter dans la résolution de cette crise.

Les professionnels que nous avons faits, c’est que nous devrons changer la manière de voir les choses. Nous devons déconstruire pour reconstruire. On voit que les solutions proposées n’apportent pas les résultats escomptés, donc il faut changer la manière de voir les choses pour mieux s’adapter à notre contexte et apporter des solutions résilientes », propose-t-elle.

L’ISSDH a aussi organisé une assemblée générale sur la question d’une société savante des agents qui travaillent dans les activités physiques et sportives.

