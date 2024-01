1re montée des couleurs nationales au Ministère de l’économie : Entre félicitations et invite à faire davantage en 2024

publicite

Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Dr Aboubakar NACANABO, le ministre délégué chargé du Budget, Fatoumata BAKO/TRAORE, les responsables des structures centrales et le personnel du département se sont retrouvés, ce 08 janvier 2024, autour de l’emblème national pour exprimer leur fierté d’appartenir à une seule et même Nation et pour renouveler leur engagement à défendre les intérêts de cette Nation, à leurs différents postes de travail.

A l’occasion de cette première cérémonie de montée des couleurs de l’année 2024, Dr Aboubakar NACANABO a salué la forte capacité de résilience de l’ensemble des travailleurs du département. Il a loué les œuvres et les mérites de chaque travailleur, des cadres aux agents d’exécution et personnels de soutien, dont l’engagement et le professionnalisme ont permis au ministère de l’Économie, des Finances et de la Prospective de jouer un rôle remarquable, dans le cadre de la refondation de la gouvernance économique et financière, avec à la clé, d’importantes innovations , des reformes et des acquis appréciables.

Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Prospective a invité l’ensemble du personnel à se mobiliser davantage pour permettre au MEFP d’être, une fois de plus, à la hauteur des fortes attentes des Burkinabè en 2024.

Source : DCRP/MEFP

