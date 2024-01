1xBet : Participe au tournoi Grand Gift Winter et gagne ta part de la cagnotte de 50 000 € !

publicite

Tu aimes jouer chez 1xBet, mais tu veux gagner encore plus ? Alors, la promotion Grand Gift Winter avec la cagnotte de 50 000 € est lancée pour toi. Commence ta mission dans le tournoi festif et fais-toi plaisir avec un cadeau de Nouvel An !

Rends-toi sur la page du tournoi et clique sur le bouton « Participer ».

Joue aux jeux de qualification des fournisseurs sélectionnés pour le tournoi Grand Gift Winter – à l’exclusion des jeux Poker, Baccarat, Bingo, Blackjack, Crash, Keno, Roulette, Skill et Autres.

Gagne des points à raison de 1 point pour chaque 0,1 EUR misé et grimpe au sommet du classement !

Le tournoi Grand Gift Winter se déroulera jusqu’au 15 janvier 2024. À la fin du tournoi, les 100 joueurs ayant accumulé le plus de points recevront des prix en espèces:

1ère place – 15 000 €

2e place – 10 000 €

3e place – 7 000 €

4ème place – 5 000 €

5e place – 3 000 €

6-10ème place – 500 €

11-20ème place – 200 €

21-50ème place – 100 €

51-100ème place – 50 €

De plus, certains joueurs chanceux pourront gagner des tours gratuits et des bonus en argent :

Chapitre 2, 6e mission : 50 joueurs au hasard recevront 50 tours chacun.

Chapitre 3, 11e mission : 20 joueurs au hasard recevront 100 tours chacun.

Chapitre 4, 16e mission : 10 joueurs au hasard recevront 500 € chacun.

Chapitre 5, 21e mission : 5 joueurs au hasard recevront 1 000 € chacun.

Tous les cadeaux et bonus seront crédités dans les 72 heures suivant la fin du tournoi. Les prix en espèces pour les 100 premières places et les cadeaux de 50 tours gratuits et 100 tours gratuits ne doivent pas être misés, tandis que les bonus de 500 € et 1 000 € devront être misés 10 fois dans un délai de 10 et 15 jours respectivement.

Pendant que tu lis les termes et conditions de la promotion Grand Gift Winter, tes concurrents accumulent déjà des points ! Dépêche-toi de te hisser au sommet du classement 1xBet pour tenter de gagner un lot fantastique !

