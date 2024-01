Fonds de soutien patriotique : Plus de de 16 millions de FCFA reçus de 4 donateurs

Quatre structures associatives ont apporté, ce lundi 08 janvier 2024, à Ouagadougou, leurs contributions au Fonds de soutien patriotique (FSP), soit un montant total de 16 565 000 F CFA.

Il s’agit de l’Association professionnelle des experts et conseils fiscaux avec une contribution de 11 000 000 F CFA, 3 300 000 F CFA pour l’Association des Ressortissants du Burkina Faso à Séguéla en République de Côte d’Ivoire, l’Association des ressortissants de Garango à Naples en Italie qui a offert 2 000 000 F CFA, l’Association Revo Pensons aux Autres (ARPA) avec 265 000 F CFA comme contribution.

Le Secrétaire général du ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Nicolas KOBIANE, a présidé la cérémonie de remise de ces différents dons destinés au Fonds de soutien patriotique (FSP).

Il a rassuré ces 4 donateurs de la bonne gestion des ressources mobilisées et souhaité que d’autres structures et associations leur emboîtent le pas.

Source : MEFP

