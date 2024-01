CAN 2023 : Les souscriptions pour rallier Bouaké en compagnie de l’Union des supporteurs sont ouvertes

publicite

A quelques jours du grand rendez-vous du football africain, la CAN 2023, l’Union nationale des supporters des Etalons (UNSE) a fait le point de ses activités prévues lors de cette 34ème édition, ce lundi 8 janvier 2024. A ce jour, selon l’UNSE, 20 cars de plus de 60 places sont déjà mobilisés pour transporter les supporteurs à Bouaké.

Près de 2000 supporteurs vont probablement rallier Bouaké, selon l’Union nationale des supporters des Etalons (UNSE). « C’est la troupe d’animation seulement qui sera entièrement prise en charge par le ministère. Le reste, chacun fera l’effort de se prendre en charge. Nous avons fait l’effort de tenir notre rôle de mobilisation en mettant les cars à la disposition des supporteurs», a déclaré Boukaré Tiendrebeogo, secrétaire général de l’UNSE.

Selon ses dires, les voyages vont se dérouler en aller-retour pour chaque rencontre du 11 national. «L’Union Nationale des Supporters des Etalons est fin prête pour cette échéance capitale. Notre troupe, d’animation galvanisée par le renforcement de son matériel d’animation grâce au soutien inestimable du Fonds National pour la Promotion des Sports et des Loisirs, et les répétitions d’avant-match, est plus que motivée pour marquer sa présence (comme de coutume)», a fait savoir le secrétaire général.

Ainsi, les inscriptions sont ouvertes à compter de ce lundi 8 janvier 2024, au stade municipal à Ouagadougou et au stade Wobi à Bobo-Dioulasso. A Ouagadougou, les prix sont de 25 000f CFA pour les non détenteurs de la carte de supporteurs et 20 000f CFA pour ceux qui en détiennent. A Bobo-Dioulasso, les prix sont de 15 000f et 20 000f CFA toujours avec la condition de la carte de supporteur.

Concernant les conditions, l’UNSE a rassuré sur celles des hébergements et de la restauration qui seront tous à la charge du souscripteur. Le secrétaire a également rassuré sur les conditions d’obtention des tickets des matchs.

« Sur place il y aura des dortoirs de 2000f le lit. Il y aura aussi des hôtels de 30 000f ou on pourra négocier à 3 ou 4 personnes. Mais nous exigeons des souscripteurs un carnet de santé à jour et les documents d’identité également», a-t-il conclu.

La première rencontre des Étalons est prévue le 16 janvier 2024. Le convoi bougera le 14 janvier 2024. La qualité des cars a également été vantée par l’UNSE.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

