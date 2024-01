Coopération bilatérale : Le Nonce apostolique reçu par le chef de la diplomatie burkinabè

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur Son Excellence Monsieur Karamoko Jean Marie TRAORE, a reçu dans l’après-midi de ce 09 janvier 2024, le Nonce apostolique au Burkina Faso, Son Excellence Monseigneur Michael CROTTY.

La suite après cette publicité

Après les salutations d’usage et les échanges des vœux du nouvel an, les deux personnalités ont passé en revue quelques sujets d’actualité, tels que les nominations des cardinaux dans les archidiocèses du Burkina Faso, les bourses accordées aux séminaristes dans les universités, et le protocole d’accord entre le Burkina Faso et le Vatican.

Le chef de la diplomatie burkinabè a salué le niveau de la coopération entre le Burkina Faso et le Saint-Siège, et a souhaité qu’elle se renforce, à travers un accompagnement plus accru au Burkina Faso en particulier et aux pays du Sahel en général.

A ce propos, SEM Karamoko Jean Marie TRAORE a demandé que le Saint Siège soit le porte-voix du Burkina Faso auprès des organisations régionales et de la communauté internationale, afin qu’elles aient un regard plus juste de ce qui se passe dans les pays du Sahel, et pour une réelle solidarité envers ces pays.

Le Nonce apostolique a promis de transmettre le plaidoyer au Saint-Siège. En attendant, le ministre en charge des Affaires étrangères a traduit ses remerciements et ceux des plus hautes autorités, à Monseigneur Michael CROTTY et au Saint Siège, pour la veille spirituelle qu’ils font au quotidien, pour le retour de la paix au Burkina Faso.

Source : DCRP/MAECR-BE

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite