Burkina Faso : La Télévision chrétienne Impact TV à la rescousse des veuves et orphelins des forces combattantes tombées au front

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les responsables de la Télévision du «Royaume des cieux» (Impact TV) sont allés exprimer leur solidarité aux veuves et orphelins des forces combattantes (FDS et VDP) tombées sur le théâtre des opérations. Ils ont, ce mardi 9 janvier 2024, à Ouagadougou, remis leur don au directeur central de l’action sociale et des blessés en opération.

La suite après cette publicité

C’est un don composé de vivres notamment de 15 tonnes de riz, de couscous, de maïs, de macaroni, d’huile alimentaire d’une valeur totale de 16 millions de francs CFA. Des vêtements et chaussures font aussi partie de ce geste de la Télévision du royaume des cieux ».

Le directeur général de Impact TV, Edmond Coulibaly a confié ce geste sonne pour eux comme une façon d’interpeller le peuple burkinabè sur la situation que traversent les familles des forces combattantes tombées sur le champ d’honneur.

«Parce que les soldats qui se battent au front c’est pour nous. Pour que nous puissions continuer de travailler, que nous puissions continuer de faire nos émissions. Et là, cette année, il y a au moins 600 familles qui vont recevoir des vivres d’une valeur de 16 millions de francs CFA », a-t-il précisé.

Il a souligné que ce geste a été rendu possible grâce au soutien du fondateur de Impact TV, pasteur Mahamadou Philippe Karambiri et son épouse mais aussi les téléspectateurs et d’autres structures partenaires. Edmond Coulibaly a signalé que l’année écoulée, ils ont fait un geste pareil au profit des personnes déplacées internes dans la région du Centre-Nord, environ 300 familles ont été bénéficiaires.

Pasteur Hortense Karambiri, vice-président du Centre international d’évangélisation auquel révèle Impact TV a indiqué que la situation sécuritaire que traverse le Burkina Faso a eu des conséquences sur toutes les sphères de la société. «Et en tant que Burkinabè, nous ne pouvons pas rester insensibles devant tant de dévastes, devant tant de souffrances souvent silencieuses ou même cachées », a-t-elle déclaré.

Elle a confié qu’une fois lors d’une opération pareille, quand le directeur de la direction centrale de l’action sociale et des blessés en opération s’est mis à leur parler un peu de la situation de ces femmes et ces orphelins, toute l’équipe est sortie en larmes.

«En fait, on voit le service social mais on ne sait pas tout ce qu’ils sont en train de gérer. Ils gèrent tous ceux qu’on appelle veuves et orphelins des FDS et des VDP avec suffisamment de charges. Parce que les situations sont souvent complexes », a-t-elle relevé.

Pasteur Hortense Karambiri a ajouté qu’à travers cet acte, ils veulent jouer leur participation à travers ce qu’ils appellent dans leur ministère «Compassion dynamique» qui, selon ses explications, est différente de la piété.

«Vous voyez la piété, on regarde (quelqu’un, ndlr), on s’attriste parce la situation est difficile et on continue son chemin. Mais la compassion dynamique c’est de regarder de savoir vraiment que c’est difficile mais de ne pas rester bras croisés. C’est de se lever et d’agir autant qu’on peut. Et souvent, on sait que c’est comme des goutes d’eau dans la mer mais c’est faire quand même quelque chose et ne pas rester insensibles», a-t-elle expliqué.

Le colonel-major Rémi Kambou Sié a salué ce geste de la télévision Impact TV. Pour lui, ce n’est pas évident que tout le monde ait l’idée de penser à ces veuves et à ces orphelins. À l’entendre, quand certains le font c’est pour d’autres attentes, c’est pour faire de la publicité et «faire autre chose avec des images qu’ils ont». La direction centrale de l’action sociale sociale et des blessés en opération a remis une médaille à Impact TV en guise de sa reconnaissance pour les actions du média en faveur des veuves et orphelins des forces combattantes.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite