Le colonel-major Rémi Sié Kambou appelle les jeunes à une utilisation saine des réseaux sociaux

La Télévision chrétienne Impact TV a offert des vivres d’une valeur de 16 millions de francs CFA aux veuves et orphelins des forces combattantes tombées au front ce mardi 9 janvier 2024, à Ouagadougou. Il y a également des vêtements et des chaussures dans la liste des biens constituant ce don.

Le colonel-major Rémi Sié Kambou a profité de cette occasion pour lancer un message à la jeunesse burkinabè pour une utilisation saine et efficiente des réseaux sociaux. « Les jeunes ce sont eux l’avenir mais souvent ce sont eux qui ne savent pas utiliser les réseaux sociaux. Ce sont eux qui pensent que c’est un jeu vidéo alors que c’est un drame national (…). Avec 200 francs de méga, on peut faire des dégâts. Le canon que moi et nos hommes utilisent ne porte pas plus de 30 km mais le téléphone peut porter à plus de 10 mille kilomètres.

C’est quelqu’un qui est aux USA qui parle à des gens ici et puis des gens bougent, ça peut faire des accidents, ça peut tuer… Donc quand les hommes sont au front, s’asseoir avec 200 francs de méga pour dire qu’ils sont en train de faire un mouvement vers tel coin, juste pour montrer qu’on est le premier à avoir l’information. Ce n’est pas parce qu’on travaille avec l’ennemi, on ne sait pas qu’on peut tendre une embuscade à cette colonne et que des gens tombent.

L’exemple que j’aime prendre c’est celui qui a parlé des hommes qui gardent le barrage de Yacouta à Kaya, qui, les terroristes ont traversé par azimut brut c’est-à-dire un chemin tout droit pour venir taper sur nos hommes qui étaient là-bas. Et deux jours après moi, je recevais les familles ici et le chef de détachement adjoint avait sa fiancée qui était enceinte et qui n’a même pas pu se lever après l’entretien.

Mais c’est juste quelqu’un qui est parti faire les commentaires… On l’applaudit, il ne sait même pas qu’il y a eu des conséquences après. C’est ça les réseaux sociaux, ce n’est pas de la blague. Beaucoup de pays ont compris que c’est une arme. Et c’est plus que les armes que nous, on utilise et ils ont su anticiper.

La chine, les USA, ils contrôlent parce qu’ils savent que ça peut faire mal. Mais nous on veut commencer par la fin, que c’est un droit, c’est la liberté. On peut faire des morts en pagaille avec le portable. Si vous ne pouvez pas vendre des jeans ou des casseroles sur Facebook, pardon, faites autre chose mais pas ça. Parce que nous directement, nous avons les conséquences ici », a-t-il lancé.

Willy SAGBE

Burkina 24

