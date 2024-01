Ouaga : Sans eau depuis plus de 3 mois, les riverains d’une route en construction dans l’arrondissement 3 lancent un cri de cœur aux autorités

publicite

Les riverains d’une route en construction dans le secteur 12, arrondissement N°3 de la ville de Ouagadougou, situé vers le nord du siège de l’ONEA n’ont pas d’eau depuis plus de trois mois que les travaux d’aménagement de leur route ont débuté, disent-ils. L’entreprise en charge des travaux en creusant les caniveaux a détruit les conduites d’eau entraînant cette situation. Ce mercredi 10 janvier 2024, les riverains ont lancé un appel aux autorités pour qu’elles interviennent sur leur situation.

«On souffre pour avoir l’eau. Depuis un moment, ils disent qu’ils veulent mettre du goudron sur notre route. Et depuis l’ouverture de la voie, ça vaut 3 à 4 mois maintenant, on n’a pas d’eau», a confié Mohamed Ali Kaboré, porte-parole des riverains.

Il a indiqué que même les caniveaux ne sont pas fermés et présentent un danger permanent pour les enfants. À l’entendre, des enfants y tombent mais ils craignent que le pire n’arrive.

«On a eu à toucher les gens du chantier, ils nous disent que le problème est au niveau de l’ONEA. Et on est à 100 mètres de l’ONEA même et puis on a pas d’eau. Et on est même allé au siège (de l’ONEA, ndlr), on nous fait comprendre que c’est de l’entreprise. Finalement on ne sait même pas d’où vient le problème », s’est-il inquiété.

Mohamed Ali Kaboré a laissé entendre que si leur cri de cœur n’aboutit pas à des résultats concrets, ils descendront dans la rue. «On va faire une marche et ça peut aboutir à l’arrêt du chantier si on ne nous écoute pas. Parce que l’eau c’est la vie», a-t-il dit.

Pour le moment, ces riverains sont obligés de parcourir des distances pour chercher de l’eau, une situation «insupportable», disent-ils. «Parce qu’ils ont ignoré nos droits. On ne peut pas vivre sans l’eau même deux jours, même une seule journée sans l’eau ce n’est pas possible. Trois mois sans l’eau sans l’eau c’est vraiment insupportable», a soutenu Mohamed Ali Kaboré.

Du côté de l’ONEA, selon un agent de la direction de communication, le problème se situe au niveau de l’entreprise en charge des travaux qui a été approché pour résoudre le problème. Cet agent nous a fait savoir que bien avant cela, ils avaient émis des communiqués pour prévenir les populations sur des perturbations qui pourraient être constatées suite aux travaux qui sont en cours dans plusieurs quartiers de Ouaga.

