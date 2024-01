publicite

0 Partages Partager Twitter

A l’occasion des « 48 heures de la charité », un panel a été organisé le samedi 13 janvier 2024 à l’Eglise des Assemblés de Dieu du quartier Samandin de Ouagadougou. « Défi humanitaire actuel : Nous pouvons et devons faire quelque chose », c’est le thème des différents échanges.

La suite après cette publicité

Avec un nombre élevé de déplacés internes, de veuves et d’orphelins dû à l’insécurité, un défi humanitaire s’impose. C’est en ce sens qu’un groupe de jeunes ont initié un projet dénommé « la Charité » pour sensibiliser et soutenir ces personnes en situation de vulnérabilité.

Pour une première édition de ce projet, un panel a été organisé sous le thème « Défi humanitaire actuel : Nous pouvons et devons faire quelque chose » dans le but d’inviter les Burkinabè à la résilience et à la solidarité envers les veuves et orphelins. Pour le coordonnateur du projet, Saïba Benjamin Nikiéma, l’organisation de ce panel vise à inviter les citoyens en particulier les jeunes à initier des œuvres caritatives à l’endroit des veuves et orphelins.

« Nous avons initié ce panel en vue de toucher plus la jeunesse et les adolescents sur les questions humanitaires. Ce que nous vivons aujourd’hui, en particulier la crise humanitaire, ce sont des choses que nous ne pouvons pas empêcher un coup.

Mais comme nous vivons les conséquences, il y va de soi que chacun puisse mettre sa main. Et comme la jeunesse est bâtisseur de toute nation, nous avons voulu ce panel en leur parlant des raisons pour lesquelles ils doivent être des humanitaires. C’est-à-dire soutenir les veuves et orphelins », a-t-il précisé. Pour les panelistes, le besoin humanitaire actuel se situe à plusieurs niveaux à savoir alimentaire, sécuritaire et éducatif et en fonction des besoins chacun peut et doit contribuer.

« D’abord, nous avons pris la peine d’aller dans la parole de Dieu pour nous convaincre que la volonté de Dieu pour chaque être humain c’est de manifester la charité, la compassion ensuite des actions concrètes de charité pour venir en aide à celui qui en a besoin. En fonction du besoin de celui qui est vulnérable, nous devons créer en nous cette compassion et agir selon nos capacités », a souligné Eldaa R. Kouama, l’une des panelistes du jour.

En rappel, les 48 heures de la charité se tiennent sous le thème principal « Répand la bonne odeur : la joie et le bonheur de la veuve et/ou de l’orphelin peuvent aussi venir de moi ! ». Une soirée d’adoration est prévue ce dimanche 14 janvier 2024 au profit des veuves et orphelins.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite