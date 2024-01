publicite

Ceci est un extrait du message du Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, à l’occasion de sa rencontre avec le personnel de la Présidence du Faso, le 8 janvier 2024 à Ouagadougou. L’intégralité est à suivre sur les antennes de la télévision publique RTB à partir de 21h ce dimanche 14 janvier 2024.

« Il est temps que la révolution marche ! Les GRH (ndlr, Gestionnaires des ressources humaines) doivent ouvrir l’œil, parce que les premiers marteaux, ça va commencer par eux. C’est sérieux ! Les gens ne maitrisent pas les effectifs, et c’est sciemment fait. Partez dans les ministères, vous demandez les effectifs et la position, on ne peut pas vous donner.

Il y a des FDS (ndlr, éléments des Forces de défense et de sécurité) qui sont payés par les contribuables, mais des chefs les prennent. Ça veut dire, lui il est riche, il veut une sécurité, au lieu d’aller prendre la sécurité privée, le chef prend ses éléments, il met en location. Et lui, il prend l’argent, l’argent ne part pas au trésor. Il y en a plein, et on va s’attaquer à ça.

Actuellement la tendance, c’est de tout faire pour que les paysans soient indépendants financièrement. Que ce soit le riz ou le maïs que moi je mange, c’est ce que j’ai cultivé. Ça vient de la terre du Burkina, et je ne vais plus manger de riz importé, ça, c’est fini ».

