« L’esclavage existe dans nos administrations », déplore le Capitaine Ibrahim Traoré

Le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré s’est entretenu avec le personnel de la présidence le lundi 8 janvier dernier. Dans cet entretien diffusé le dimanche 14 janvier 2024, plusieurs points étaient au menu des échanges.

Sans langue de bois, le capitaine Ibrahim Traoré a eu des échanges francs avec le personnel de la présidence. D’emblée, il est revenu sur la lutte contre la corruption au sein des administrations.

« On est là pour changer les choses, la lutte contre la corruption a démarré », a-t-il dit. A l’écouter, le pays des Hommes intègres traverse une période de crise, ce qui nécessite une bonne gestion des ressources.

« Nous sommes un pays en guerre et on doit bien gérer les ressources. Et quand on dit les ressources ce ne sont pas les ressources financières seulement, il y a la ressource humaine aussi », soutient-t-il.

« L’esclavage existe dans nos administrations », a déploré le capitaine Ibrahim Traoré. Pour lui, la lutte contre le terrorisme connaît des avancées, mais force est de regretter qu’il y a un volet qui n’a pas connu une lutte acharnée, « c’est la corruption, c’est la lenteur administrative, l’administration en général ».

Il déplore le fait qu’il existe des agents qui ne font pas la mission pour laquelle ils ont été recrutés. Et pour aller au-delà des simples mots, le capitaine Ibrahim Traoré entend infliger des sanctions à ces travailleurs. « On a adopté des textes pour que les gens puissent sanctionner ceux-là qui ne veulent pas travailler ».

