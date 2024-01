Justice : Le procès CGT-B contre Adama Siguiré renvoyé au 29 janvier

publicite

Le procès opposant la Confédération générale du travail du Burkina (CGT-B) à l’écrivain Adama Siguiré pour diffamation prévu initialement ce lundi 15 janvier 2024 au tribunal de grande instance de Ouagadougou a été renvoyé au 29 janvier 2024 à la demande des conseils du prévenu.

Adama Siguiré, écrivain, comparaissait ce lundi 15 janvier 2024 pour des faits de diffamations qui lui sont reprochés. Qualifié de dossier à citation directe, le procès a été renvoyé à la date du 29 janvier 2024. A en croire l’un des avocats de la CGT-B, Me Prosper Farama, il est juste demandé au prévenu de fournir les preuves de ses propos tendant à qualifier les agissements de la CGT-B d’impérialisme et de déstabilisation de la transition.

« Ce qui est demandé aujourd’hui à Siguiré Adama, on ne sait pas pourquoi il critique la CGT-B parce qu’il y a des milliers de soutiens de la transition dans ce pays qui ne sont pas en justice, qui ne viendront jamais à la justice. Il y a des milliers de soutiens de la transition qui soutiennent la CGT-B et d’autres personnes opposées sur des points précis de la transition qui ne viendront jamais ici parce que la liberté d’opinion, le droit de critique est autorisé », a fait remarquer Me Prosper Farama.

Les avocats de la défense, eux, disent être sereins et confiants pour la prochaine audience. Pour l’heure, ils ont demandé un renvoi du dossier au 29 janvier 2024. Les avocats de la partie civile n’ont pas trouvé d’inconvénient à cela. Le juge a donc entériné le renvoi au 29 janvier 2024.

Pour rappel, la Confédération générale du travail du Burkina (CGT-B) accuse sieur Adama Siguiré de propos diffamatoires à la suite de l’annonce de son meeting commémoratif du 31 octobre, mais aussi pour dénoncer la vie chère.

Aminata Catherine SANOU et Hamadou Ouédraogo

Burkina 24

