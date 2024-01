Annonce : Découvrez WELL DONE AGROBUSINESS, Votre Partenaire Expert en Solutions d’Irrigation et d’Agriculture Durable

WELL DONE AGROBUSINESS

Existant en 2019, WELL DONE AGROBUSINESS est une structure spécialisée dans l’eau.

Pilotée par un jeune promoteur passionné d’entrepreneuriat du nom de Arsène Esaïe GAMBO.

L’entreprise commercialise et installe des kits d’irrigation, des systèmes hydroponiques, des systèmes de brumisation.

WELL DONE AGROBUSINESS apporte une solution innovante à la problématique d’accès à l’eau pour les services agricoles en s’investissant dans le développement de solutions d’irrigation à petite et moyenne échelle. Offrant ses compétences dans l’installation des kits d’irrigation divers et des systèmes de culture hydroponique et de systèmes de brumisation depuis 2019, elle propose également des formations dans les secteurs de l’irrigation et de l’hydroponie.

Dans la dynamique d’offrir un service de qualité, l’entreprise s’inscrit dans un élan de recherche et de développement continu. Elle a ainsi mis en place un programmeur d’irrigation SMART comme solution pour l’amélioration de la cohésion sociale et la résolution des conflits autour de l’eau. Composée d’une équipe jeune, dynamique et qualifiée, l’entreprise arrive à atteindre ses objectifs.

WELL DONE AGROBUSINESS bénéficie du programme WASH CLIMAT 2.0 initié par ForthInvestment qui est une structure spécialisée dans le financement et dans l’accompagnement des entreprises depuis 2015.

Pour tout besoin de kits d’irrigation, de systèmes hydroponiques et de systèmes de brumisation, prenez attache avec WELL DONE AGROBUSINESS.

Tel : +226 74608769 / 71256386 / 64642834

Email : [email protected]

