Solidarité : « Dans le domaine du social, nos églises et chaque citoyen doivent s’impliquer pour accompagner vraiment ceux qui sont dans la souffrance » (Batia Bazié)

En marge des 48 heures de la charité, une soirée d’adoration a été organisée le dimanche 14 janvier 2024 au profit des veuves et orphelins à l’église des Assemblées de Dieu de Samandin de Ouagadougou. Des vivres ont été également remis à ces derniers.

Dans le but de manifester la solidarité à l’endroit des veuves et orphelins, une soirée d’adoration a été organisée à l’église des assemblées de Dieu de Samandin à Ouagadougou. Des louanges, des prières et des séances d’adoration ont été les temps forts de cette soirée.

Outre cela, les veuves et orphelins ont bénéficié d’un don de vivres en nature et en espèces. Ce don est composé du riz, de l’huile, du savon, des pagnes et une enveloppe de 5000 F CFA. Selon le coordonnateur des 48 heures de la charité, Saïba Benjamin Nikiéma, cette initiative vise à communier avec les veuves et orphelins en leur offrant une restauration spirituelle.

« Nous avons eu un kit pour chaque veuve, et chaque veuve est repartie avec un sac de riz, un carton de savon, un bidon d’huile de 3 litres et un complet de 3 pagnes et une enveloppe de 5000 FCFA. Ce n’est pas beaucoup mais nous nous sommes dit que ça peut les aider. Nous avons voulu ces moments d’adoration et de la restauration spirituelle pour ces personnes.

Voilà pourquoi nous avons dit que les religieux qui prient pour ces femmes, que Dieu puisse apaiser leur situation, le chagrin qui est derrière cette souffrance », a-t-il indiqué. Batia Bazié, conseiller en gestion des ressources humaines, a tenu à saluer l’initiative et invite les citoyens à manifester leur solidarité à l’endroit des personnes en situations difficiles.

« Dans le domaine du social, nos églises et chaque citoyen doivent s’impliquer pour accompagner vraiment ceux qui sont dans la souffrance et ceux qui sont vraiment dans le besoin d’être aidé », a-t-il suggéré.

En rappel, des visites d’orphelinats et des échanges ont été les autres activités majeures de ces 48 heures de la charité placées sous le thème « Défi humanitaire actuel : nous pouvons et nous devons faire quelque chose ».

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

