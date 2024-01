CAN 2023 : « Vu la situation du pays, on est obligé d’être à 100% voire 200% » (Bertrand Traoré)

Les Etalons du Burkina Faso entrent en lice ce mardi 16 janvier 2024 dans la 34ème édition de la CAN. Déjà, la confiance règne chez les coéquipiers de Bertrand Traoré. Le capitaine a même affirmé qu’ils n’ont pas droit à l’erreur dans cette compétition.

«Le stage à Dubaï a permis à l’équipe de se préparer. On est prêt que ce soit physiquement ou mentalement. On est conscient des attentes du peuple burkinabè et nous aussi, nous avons nos ambitions. On a une équipe qui a quand même un peu plus d’expérience sur le plan africain.

On a eu la deuxième, la troisième, la quatrième place et à chaque fois qu’on arrive à passer la phase des poules, on arrive à aller loin. Cette CAN est un peu particulière. Vu la situation du pays, on est obligé d’être à 100% voire 200% et toute l’équipe est consciente ».

« On s’est bien préparé. L’équipe est bien en place. Je pense que les jours de préparation se sont bien passés. Je n’y étais pas. Mais je suis resté en contact avec le groupe.

Quand j’ai rejoint le groupe, j’ai constaté qu’il y avait une bonne dynamique. Je pense qu’on va bien entamer cette compétition », a-t-il ajouté.

Concernant sa titularisation, le coach Hubert Velud a été catégorique : «Bertrand, il est en phase de récupération. Les 90 minutes, je ne pense pas. Après, la conférence est tôt par rapport à la journée de travail qui nous reste; donc je ne peux pas répondre ».

Les Etalons seront face aux Maurabitounes le mardi 16 janvier 2024 à 14h GMT.

