CAN 2023 : Coup de froid sur Abidjan après la défaite des Eléphants face aux Super Eagles du Nigéria

Abidjan, Côte d’Ivoire – La seconde sortie de la sélection nationale ivoirienne, après les trois (3) points empochés face à la Guinée Bissau lors du match d’ouverture de la CAN 2023, a jeté un coup de froid sur leurs nombreux supporteurs à la suite de la défaite concédée face au Nigéria (0-1).

Frustration, déception et indignation, tel est l’état d’âme le plus partagé par les Ivoiriens au terme des 90 minutes de l’opposition entre la Côte d’Ivoire et le Nigéria dans le cadre de la deuxième journée des matchs de poule de la CAN 2023.

Alors que certains pointent du doigt la légèreté du penalty sifflé en faveur du Nigéria, d’autres déplorent le manque d’engagement des footballeurs ivoiriens.

Au cœur de la FANZONE CAN 2023 à Yopougon Ficgayo, KEFA Martial, supporter ivoirien, se dit abattu : « Je suis déçu (…) Je n’ai pas de mots même si cette équipe ne me rassure pas, depuis le début de la coupe (CAN) ». avoue-t-il.

BEUGRE Judith quant à elle dénonce le penalty qu’elle juge trop léger surtout contre, de surcroit le pays organisateur. « Je reconnais que nos joueurs n’ont pas piqué mais ce penalty est injuste tant dans la forme que dans le fond. Ce n’est pas juste. »

Abidjan a perdu de sa ferveur de la CAN mais compte rebondir lors de la rencontre décisive contre la Guinée Equatoriale, première de la poule A. « Voilà, les Ivoiriens-là sont en train de nous remettre dans les calculs encore. Si nous gagnons la Guinée Equatoriale … Si le Nigéria perd….Nous sommes fatigués. Que ces ‘Eléphants’ se réveillent sinon ça craint ».

A ce stade de la compétition, la sélection ivoirienne loge à la troisième place de la poule A, derrière la Guinée Equatoriale et le Nigéria en devançant la Guinée Bissau sur le départ ».

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina24 en Côte d’Ivoire

