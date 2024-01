CAN 2023 : Le Ghana et l’Égypte se partagent la poire (2-2)

Les Blacks stars du Ghana ont obtenu leur premier point dans cette 34è édition de la CAN. Ils étaient opposés aux Pharaons d’Égypte. Une rencontre dans laquelle ils ont obtenu le match nul (2-2).

C’etait une rencontre où la défaite était interdite. Ces deux sélections n’avaient pas droit à l’erreur.Déjà en danger après son mauvais départ contre le Cap-Vert (1-2), le Ghana devait impérativement arracher un résultat contre l’Egypte pour relancer son tournoi.

En face, des Pharaons qui visaient les trois points de cette partie pour se rapprocher des huitièmes de finale.

Une affiche alléchante, qui a tenu tous ses paris. Ce choc entre l’Egypte et le Ghana a mis plus de 40 minutes à se lancer. Les Blacks stars, un peu plus haut ont trouvé le chemin des filets dans le temps additionnel de la première partie, grâce à M. Kudus.

L’Égypte, sans sa Star Mohamed Salah, sorti juste avant la pause sur blessure va pousser et obtenir l’égalisation à la 69ème. Mais la réaction rapide du Ghana qui va une fois de plus mener dans cette rencontre grave à un doublé de Kudus, à la 71è.

Les pharaons vont rejoindre le score à la 74è. Un score qui va départager les deux équipes au coup de sifflet final.

