CAN 2023 : Le Nigéria s’offre la Côte d’Ivoire pour leur deuxième journée (1-0)

La Côte d’Ivoire, pays hôte et victorieuse pour son entrée en lice, a affronté le Nigeria, ce jeudi 18 janvier 2024. Tenus en échec par la Guinée équatoriale à son entrée en jeu, les Supers Aigles ont cette fois assuré leur ticket des 3 points en battant les Éléphants sur la plus petite des marges (1-0).

Un véritable choc entre deux grands favoris. La Côte d’Ivoire et le Nigéria ont ouvert leur deuxième journée dans cette CAN 2023. Une rencontre qui dès le coup d’envoi a prouvé les enjeux de son résultat. Un match ouvert, des occasions de part et d’autre.

Bien évidemment dès les premières minutes, le ballon d’or africain V. Osimhen va s’illustrer en voyant son ballon hors du cadre. La réaction ivoirienne ne se fait pas tarder. Vont se multiplier des occasions franches.

Il a fallu attendre le retour des vestiaires pour voir Troost transformer un penalty pour les Supers Aigles à la 55è. Et c’est le score qui va départager les deux sélections au coup de sifflet final.

Plutôt c’est la Guinée équatoriale qui était venue à bout de la Guinée Bissau sur le score de 4 buts à 2. Elle occupe donc le haut du tableau après ces deuxièmes journées dans ce groupe A. Les meilleures troisièmes équipes peuvent être qualifiées au prochain tour. Ce n’est donc pas encore fini.

