Entrepreneuriat estudiantin : Le pôle de pré-incubation de l’université Joseph KI-ZERBO en marche

Le ministère en charge de l’enseignement supérieur et celui de la jeunesse et de l’emploi ont procédé au lancement officiel du statut d’étudiant entrepreneur du Faso et du pôle pilote de pré-incubation de l’université Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou le jeudi 18 janvier 2024. Une initiative qui a été mise en place en collaboration avec l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).

Dans le but de promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes et réduire le taux de chômage au Burkina Faso, le ministère en charge de la jeunesse et de l’emploi et le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, sous l’initiative de l’AUF ont mis en place le Statut de l’Etudiant Entrepreneur du Faso (SEEF).

Le SEEF confère aux bénéficiaires, des avantages en termes de formation, d’accompagnement de tuteurs académiques et professionnels, et d’accès à des ressources au sein d’un Pôle de pré incubation entrepreneurial.

L’Université Joseph KI-ZERBO, la grande université du Burkina Faso, abrite le premier pôle, le pôle expérimental. Ce pôle de pré incubation a pour objectif principal d’accompagner les étudiants des Unités de Formations (UFR) et des instituts de l’Université Joseph Ki-Zerbo en vue de la réalisation de leurs projets d’entreprises et favoriser leurs insertions professionnelles. Ce pôle pilote de l’UJKZ compte aujourd’hui 100 étudiants bénéficiaires de ce programme.

Selon Dr Roger Nébié, directeur de cabinet, par ailleurs représentant le ministre en charge de l’enseignement supérieur à cette cérémonie, cette initiative vise à promouvoir l’auto employabilité des jeunes en particulier les étudiants. Il a précisé également que ce projet rentre en droite ligne avec les initiatives du gouvernement pour réduire le taux de chômage au Burkina Faso.

« Ce programme de l’AUF dont l’Université Joseph Ki-Zerbo est pionnière est en droite ligne avec la vision du gouvernement et l’enjeu c’est que les étudiants qui sont déjà sélectionnés vont bénéficier de tout l’encadrement nécessaire pour toutes les questions liées à l’entrepreneuriat, et les coachs vont les aider à faire murir leurs idées et avec les mesures déjà prises par le gouvernement, ce programme va contribuer à former des entrepreneurs du futur.

D’abord, c’est de promouvoir l’auto employabilité des étudiants, ensuite employés à leur tour d’autres et contribuer à résorber le taux de chômage », a-t-il indiqué. Pour Ouidad Tebbaa, directrice régionale de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), ce programme ENTREPRENDRE est une action de l’agence à promouvoir l’entrepreneuriat des étudiants en particulier ceux des universités membres et l’accompagnement se fera dans plusieurs natures.

« Nous allons les accompagnés en terme de formations dans les domaine d’entrepreneuriat, des formations pour les enseignants. L’AUF est là au service des étudiants. Des enseignants et 19 instituts de formations au Burkina Faso sont membres de l’AUF et nous les accompagnerons », a-t-elle laissé entendre.

Le Pr Jean François Silas Kobiané, président de l’Université Joseph Ki-Zerbo a lancé un appel aux étudiants des différents instituts à s’engager dans l’entrepreneuriat afin de bénéficier les formations de ce programme pour faciliter leur insertion socioprofessionnelle.

En rappel, le programme ENTREPRENDRE s’est inspirée d’un autre projet de l’AUF, le projet SALEEM (Structuration et Accompagnement de l’Entrepreneuriat de l’étudiant au Maghreb) mise en œuvre avec succès au Maroc et en Tunisie.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

