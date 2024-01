CAN 2023: Le Cap-Vert déjoue les statistiques et se qualifie avant les dernières journées

Le Cap-Vert est le premier pays à passer la phase de poule de la CAN 2023. Vainqueur face au Ghana pour son entrée en lice, les Requins Bleus ont une fois de plus obtenu ce vendredi 19 janvier 2024 un ticket des 3 points face au Mozambique (3-0), qui avait également fait bonne mine pour leur entrée en lice.

Contre toute attente, ce n’est pas l’un des annoncés favoris qui est le premier à passer la phase des poules.Le Cap-Vert est la première nation à se qualifier pour les 8èmes de finale de la CAN 2023 avant même les dernières journées. Et cela, de la plus belle des manières (6points +4 avant)

Opposés aux Mambas, les Requins bleus ont démontré aux yeux du monde que la victoire face au Ghana n’était pas un coup de chance. Pourtant, ils étaient face à la nation qui a tenu en échec les Pharaons. Visiblement cela n’a pas fait broncher les hommes de Pedro Leitão Brito, ou encore Bubista, qui ont déroulé leur jeu et battu leur adversaire du jour sur le score de 3 buts à 0.

Il sont donc officiellement qualifiés et sûrs de finir premier dans ce groupe B. Les Requins Bleus prennent part à une deuxième CAN consécutive. A la dernière édition, cette nation s’était limitée aux huitièmes de finale.

