Sécurité : Un particulier offre 5 véhicules Pick-up d’une valeur de plus de 82 millions de FCFA pour l’effort de paix

Un particulier en la personne de Mohamed Ouédraogo dit Limame a offert, ce vendredi 19 janvier 2024, cinq (5) véhicules pick-up d’une valeur de plus de 82 millions de francs CFA au fonds de soutien patriotique. Les clés des véhicules ont été remises au ministre délégué chargé de la sécurité, Mahamadou Sana pour remettre à qui de droit.

Ce sont cinq véhicules flambants neufs qui ont été remis au ministre délégué chargé de la sécurité au profit du Fonds de soutien patriotique. Ces cinq véhicules d’une valeur de 82 millions de francs CFA ont été remis par Mahamadi Ouédraogo, PDG de l’entreprise de vente de marchandises diverses.

“Les plus hautes autorités de la Transition ont eu l’idée courageuse et patriotique de confier la guerre de libération au peuple burkinabè. C’est ainsi qu’aux côtés des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ainsi que les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), chaque Burkinabè doit apporter sa contribution », a indiqué Issouf Ouédraogo, porte-parole du donateur. Pour lui, chaque Burkinabè doit apporter sa contribution aussi minime soit-elle afin que nous puissions lutter contre les forces du mal.

C’est dans l’émoi que le ministre délégué chargé de la sécurité, Mahamadou Sana, a reçu ce don au profit du Fonds de soutien patriotique. « Je suis profondément touché parce qu’il y a quelques années de cela, certains partenaires nous venaient en aide avec un véhicule, deux véhicules et on médiatisait effectivement ces dons.

Aujourd’hui, nous sommes fiers de voir que c’est un Burkinabè qui fait ce don d’une valeur de plus de 82 millions de F CFA pour contribuer à l’effort de guerre », s’est réjoui Mahamadou Sana, ministre délégué chargé de la Sécurité.

« Cette guerre, le chef de l’État l’a déjà souligné, c’est une guerre orientée contre la souveraineté de notre territoire, c’est une guerre orientée contre le peuple burkinabè et c’est au peuple burkinabè de faire cette guerre (…) Aujourd’hui le PDG Mahamadi a fait ce don pour montrer qu’on est capable de mener cette guerre, nous sommes capables d’être solidaires et de gagner cette guerre », a-t-il indiqué.

Le ministre Mahamadou Sana s’est dit convaincu qu’avec la mobilisation du peuple burkinabè, nous allons gagner cette guerre parce que le mal n’a jamais pris le dessus sur le bien. Il a invité les autres PDG à emboîter le même pas que le PDG de distribution de marchandises diverses.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

