Burkina Faso : Plus de 400 tonnes de fer à béton de qualité douteuse saisies

publicite

0 Partages Partager Twitter

Du 26 décembre 2022 au 14 janvier 2024, l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM) a diligenté une opération de contrôle de la conformité des matériaux de construction. Ce vendredi 19 janvier 2024 à Ouagadougou, l’ABNORM a fait le bilan de l’opération.

La suite après cette publicité

Dans le cadre de sa mission de surveillance du marché, l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM) a procédé à des contrôles dans la ville de Ouagadougou. Il s’agit, entre autres, des unités industrielles de fer à béton, d’entrepôts et de magasins d’entreposage et des sites de commercialisation.

Il ressort de l’opération menée du 26 décembre 2022 au 14 janvier 2024, un total de 4 camions de fer à béton de plus de 400 tonnes de qualité douteuse qui ont été saisies par l’ABNORM. L’absence de la marque de laminage permettant une reconnaissance de l’usine productrice, le diamètre ou encore la longueur, le marquage falsifié, les fausses caractéristiques attribuées aux barres de fer à béton sont, les défaillances répertoriées par l’organe régulateur.

Habraham Somda, directeur général de l’ABNORM, n’a pas manqué de rappeler les mauvaises pratiques de certains acteurs du domaine. « Il est opportun de souligner les agissements perfides de certains acteurs du secteur de l’acier, (…) l’importation frauduleuse de fer à béton de mauvaise qualité, la démocratisation du fer non conforme, la fraude douanière, le manque de contrôle de la qualité à l’importation, l’insuffisance du contrôle de la qualité de fer à béton et le manque de sanctions dissuasives », a-t-il relevé.

Cependant, il a invité l’ensemble de la population à continuer la dénonciation à travers les numéros verts 80 00 11 84 ; 80 00 11 85 et 80 00 11 86. Egalement, Dasmané Traoré, président de la ligue des consommateurs du Burkina Faso, a insisté sur la dénonciation. « Il faudrait qu’ensemble nous menons la lutte pour arrêter ce que l’on peut appeler une hémorragie », a-t-il précisé.

Pour rappel, l’ABNORM est chargée de l’application des textes sur la règlementation en matière de qualité dans tous les secteurs d’activités au Burkina Faso.

Phalek PARDEVAN (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite