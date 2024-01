Communiqué nécrologique : Décès de Oumar Jules René DIARRA

publicite

MESSE DE REQUIEM

La grande famille Royale du Yatenga,

Sa Majesté le Naaba Kiba, Roi du Yatenga

Le responsable coutumier de Teonsgo

Les familles DIARRA et OUEDRAOGO à Teonsgo, Ouahigouya, Ouagadougou et Chicago aux Etats Unis,

Les familles DAH, SIB, et KAMBOU à Gaoua, Kampti, Batié-Nord, Bobo Dioulasso, Ouagadougou et Abidjan

Les familles alliées : LOMPO, NEBIE ,ZOUNGRANA et ZONGO

Les enfants : Léonce, Valérie, Hermann, Antonine et Rebecca,

La belle fille : Marie Nadège DIARRA/née LOMPO

Les beaux fils : Mahamadi NEBIE , Aimé ZOUNGRANA et Abdoul Aziz ZONGO

Les petits-enfants : Yasmine Laurencia, Yann, Maureen, Nathanaël, Arielle ,Anthonia et Aliatou Renée

Les arrières -petits-enfants : Anicet, Hans et Nathan

Vous informent qu’à l’occasion du sixième anniversaire du rappel à Dieu de leur époux, père, beau-père, grand-père et arrière -grand -père

Oumar Jules René DIARRA,

Décédé le 22 janvier 2018, à Ouagadougou

Union de prières

» Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts » 1 Thessaloniciens 4:14

Des messes seront dites pour le repos de son âme selon le programme suivant :

Lundi 22 janvier 2024

Paroisse Patte d’Oie : 5h45

Paroisse Saint Camille : 5h30

Paroisse Jean XXIII : 18h30

Paroisse cathédrale Ouaga : 5h30

Paroisse Dassasgho : 5h45

Scolasticat Saint Camille : 5h45

La Rotonde : 13h

Chapelle Betlehem 6h30

Chapelle de l’hôpital Yalgado : 12h30

Notre dame de la Délivrande de Ouahigouya : 6h00

La Cathédrale de Ouahigouya : 6h00

