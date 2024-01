Burkina Faso : L’Association santé éternelle et développement fête Noël avec les enfants de Bonam

publicite

L’Association santé éternelle et développement a organisé un arbre de Noël pour le bonheur des enfants du quartier Bonam à Ouagadougou le samedi 20 janvier 2024. Dénommé « Arbre de Noël des enfants oubliés », l’association tient le pari de cette activité depuis quatorze (14) ans maintenant.

Chaque année depuis 2010, l’Association santé éternelle et développement organise au profit des enfants en situation de vulnérabilité un arbre de Noël. Cette année 2024, l’association n’a pas dérogée à sa tradition. Elle a à cet effet réuni plus d’une centaine d’enfant pour célébrer la fête Noël en différé. Le président de l’association Philbert Belemkoabga, a renseigné que l’objectif de cette activité communautaire est de permettre aux enfants déshérités et déplacés parrainés par l’association de se retrouver et partager des moments de communion et de convivialité.

« L’objectif c’est de pouvoir permettre aux enfants défavorisés, orphelins, les enfants en général qui n’ont pas pu bénéficier de la joie de Noël de pouvoir bénéficier de cette joie. Les enfants défavorisés sont parfois oubliés pendant la Noël donc voilà pourquoi en janvier on organise cet arbre de Noël afin de permettre à ces enfants de pouvoir s’épanouir », a-t-il argué.

Pour la marraine Salimata Rabo, c’est une satisfaction et une immense joie qui l’animent quant à la réussite de cette 14è édition de l’arbre de Noël des enfants oubliés. Elle a émis le souhait que cette initiative perdure dans le temps pour le bonheur des enfants.

L’Association santé éternelle et développement se définit comme une association apolitique et à but non lucratif. Elle a été créée en 2006 et œuvre dans le domaine de l’éducation, la santé et le développement social. A noter, que pour cette année 2024, l’association a à sa charge plus de 150 enfants.

