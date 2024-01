Burkina Faso : « Nous soutenons et nous soutiendrons cette transition… » (Ousmane Sané)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les membres et sympathisants de l’Alliance Populaire pour l’Engagement Patriotique (APEP) ont procédé au lancement des activités du mouvement le samedi 20 janvier 2024 à Ouagadougou. Un mouvement né dans l’objectif de soutenir la transition dans son engagement de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso.

La suite après cette publicité

L’Alliance Populaire pour l’Engagement Patriotique (APEP) est un mouvement de la société civile mis en place dans le but de soutenir les autorités de la transition. Ce mouvement sensibilise la jeunesse sur l’esprit et l’engagement patriotique dans le but d’accompagner la transition dans ses actions.

Pour El Hadj Sayouba Traoré, président du mouvement de l’Alliance Populaire pour l’Engagement Patriotique (APEP), cette initiative vise à rassembler la jeunesse autour d’un but unique qui est d’accompagner le Capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement. « Nous, en étant à Ouagadougou ici, on mange et on boit mais on ne sait pas ce qui se passe dans les villages.

Dans les villages, il y a du travail qui se fait tous les jours pour que la sécurité revienne au Burkina Faso, tout cela, c’est grâce aux efforts de l’équipe actuelle de la transition avec à sa tête le Capitaine Ibrahim Traoré. Nous sommes prêts pour soutenir la transition et nous lançons un appel à la population à s’unir derrière le gouvernement parce que c’est pour notre sécurité, c’est notre liberté », a-t-il laissé entendre.

Selon le porte-parole du mouvement, Ousmane Sané, le chantier entamé par la transition est noble et l’APEP réaffirme son soutien total pour un Burkina de paix, de sécurité et de cohésion sociale. « Nous soutenons les actions entreprises par la transition. Pour les soutenir, nous invitons la population à la contribution à l’effort de paix, à être des VDP à leur manière et faire des veilles citoyennes pour qu’ensemble main dans la main nous puissions retrouver la paix et la sécurité dans notre pays. Donc nous soutenons la transition jusqu’au péril de notre vie parce c’est le Burkina meilleur qu’on cherche », a-t-il déclaré.

En rappel, l’Alliance Populaire pour l’Engagement Patriotique (APEP) est un mouvement créé le 3 janvier 2024 dans le but de soutenir la transition dans ses actions.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite