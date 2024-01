Burkina Faso : Des prisonniers de Boromo injectent 85 mille FCFA dans la lutte antiterroriste et demandent à rejoindre le front

Les détenus de la prison civile de Boromo, dans la province des Balé, ont demandé à se rendre au font pour combattre les terroristes, après avoir remis une contribution de 85 mille FCFA destinée au Fonds de soutien patriotique, a appris l’AIB sur place.

Solidaires de la dynamique de reconquête du territoire national, les détenues de la maison d’arrêt et de correction de Boromo (MACB) ont remis une contribution financière de 85 mille FCFA. La quittance de leur don a été présentée au Haut-commissaire de la province des Balé, Ibrahim Boly.

En présence du directeur du centre de détention, l’inspecteur de sécurité pénitencier principal, Adama Sanon, les détenus ont aussi exprimé leur désir de rejoindre les rangs des VDP s’ils obtiennent des autorisations.

En réaction, l’inspecteur Sanou a félicité les pensionnaires pour le geste patriotique en faveur des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie, et ce en dépit de leur condition difficile.

De même, le haut-commissaire des Balé, Ibrahim Boly, a loué les prisonniers pour leur geste qui témoigne de leur conscience des enjeux du pays. Pour lui, cette initiative doit interpeler les Burkinabés vivant librement et qui n’ont pas encore contribué au fonds de soutien patriotique. La secrétaire générale de la province, Salimata Ouédraogo, le préfet de Boromo Esaïe Bamogo et plusieurs responsables de la MACB ont assisté à la remise de la quittance.

En février 2023, des pensionnaires des prisons civiles de Ziniaré et de Kongoussi ont contribué à hauteur de 68 mille au Fonds de soutien patriotique mis en place pour principalement prendre en charge les volontaires pour la défense de la patrie.

Source : Agence d’Information du Burkina (AIB)

