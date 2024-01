Le Balai Citoyen appelle au strict respect des droits de Maître Guy Hervé KAM

publicite

0 Partages Partager Twitter

Ceci est un communiqué du Mouvement Le Balai Citoyen.

Le Balai Citoyen a appris l’enlèvement de son ancien Porte-parole et Coordonnateur du mouvement SENS, l’avocat Guy Hervé KAM dans la nuit du 24 au 25 janvier 2024 à l’aéroport international de Ouagadougou par des individus non identifiés.

La suite après cette publicité

De retour d’un séjour familial à Bobo-Dioulasso, il sera appréhendé sans autre forme de procès ; dans l’irrespect total de ses droits.

Le Burkina Faso vit l’une des périodes les plus sombres de son histoire. Jamais dans ce pays, l’État de droit ainsi que la fierté et la dignité du Peuple n’ont ainsi été bafoués et mis à rude épreuve comme aujourd’hui à travers des menaces, des réquisitions punitives, des séquestrations et enlèvement tous azimuts.

Le Balai Citoyen dénonce avec véhémence cette attitude cavalière antirépublicaines des auteurs et commanditaires de cet enlèvement de Maître Guy Hervé KAM et appelle au strict respect de ses droits et à la préservation de son intégrité physique et morale.

Tout en appelant à sa libération immédiate et sans condition, nous tenons les autorités de la transition pour responsables de toute atteinte à son intégrité physique et morale et de toute dégradation de la situation liée à ce nième enlèvement.

Nan laara an saara !

Notre nombre est notre force !

Ensemble, on n’est jamais seul !

Pour le Balai Citoyen, la Coordination Nationale.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite