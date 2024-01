Burkina Faso : Le mouvement SENS « exhorte à relâcher sans délai Me Guy Hervé Kam »

publicite

Ceci est un communiqué du mouvement SENS sur le cas de Me Guy Hervé Kam.

Le mouvement SENS a appris avec indignation l’enlèvement de son Coordonnateur national, Me Guy Hervé KAM, dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 janvier 2024 à l’aéroport international de Ouagadougou, en provenance de Bobo-Dioulasso.

Selon les témoins, sur place, il a été enlevé par des hommes en civil et embarqué dans un véhicule banalisé vers une destination inconnue.

Le mouvement SENS interpelle les autorités de la transition qui ont l’obligation de protéger les citoyens sur l’ensemble du territoire national. En tout état de cause, le mouvement SENS tient les autorités de la Transition responsables de cette situation et les exhorte à relâcher sans délai Me KAM ainsi que tous les autres citoyens civils et non-civils enlevés en dehors de toute procédure judiciaire.

Il est nécessaire et urgent de tout mettre en œuvre afin que la lumière soit faite sur ce énième enlèvement extra judiciaire.

Nous appelons nos compatriotes africains et burkinabè en particulier à rester mobilisés pour la défense des valeurs et principes de l’Etat de droit, gravement menacés par le pouvoir du MPSR2.

La Coordination Nationale

