ONEA : Perturbation de la desserte en eau de certains abonnés de la Direction Régionale de Ouagadougou

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) informe son aimable clientèle de Ouagadougou et particulièrement des quartiers Patte d’Oie, Paglayiri, Cissin et Kamsonghin qu’en raison de travaux de renouvellement de conduites de grand diamètre, la fourniture d’eau potable connaîtra des perturbations à partir du vendredi 26 janvier 2024.

Ces travaux de grande envergure se poursuivront jusqu’au jeudi 1er février 2024.

L’ONEA invite donc ses abonnés à constituer des réserves d’eau en attendant le rétablissement de la situation qui interviendra progressivement à partir de la fin des travaux.

