Le CNES lance officiellement le Grand prix de la recherche stratégique pour « encourager l’émulation autour de la réflexion stratégique »

Le Centre national des études stratégiques (CNES) a officiellement lancé la 1re édition du Grand prix de la recherche stratégique, ce jeudi 25 janvier 2024 à Ouagadougou. C’était à l’occasion de la journée des partenaires de l’institution au cours de laquelle l’on a dressé le bilan de l’année 2023 et indiqué les perspectives pour 2024.

Encourager l’émulation autour de la réflexion stratégique à l’endroit de nos autorités pour servir la décision publique. Ainsi a justifié Dr Sampala Balima, Directrice générale adjointe (DGA) du Centre national d’études stratégiques (CNES) du Burkina Faso, la création du Grand prix de la recherche stratégique.

Par ailleurs Enseignante-chercheure en Sciences politiques, elle a fait savoir que ce Grand prix comporte 2 catégories. « Un Prix Senior, récompense un chercheur confirmé (Doctorat ou équivalence) et vise à mettre en lumière une carrière qui allie excellence et dynamisme et un Prix Junior, qui met en valeur et encourage le brillant parcours universitaire d’un chercheur débutant (Mémoire de fin de cycle de Master ou équivalence)», a-t-elle expliqué.

L’éligibilité au Grand prix est conditionnée par des critères, notamment « être de nationalité burkinabè ou avoir mené leurs recherches dans une université burkinabè ; avoir mené des recherches dans les domaines de la défense, de la sécurité et/ou de la paix ; être titulaire d’un doctorat ou autre diplôme équivalent (chercheur senior) ; être âgé de 35 ans au plus au 1 février 2024 et n’avoir pas été inscrit sous un régime particulier (chercheur junior) ; avoir soutenu son mémoire de Master au plus tard le 1er février 2022 (chercheur junior) », a énuméré la DGA du CNES.

Mais avant, elle a dressé le bilan des activités du CNES réalisées en 2023. « Pour les activités réalisées en 2023 qui ont d’ailleurs été soumises au Conseil d’administration le mois dernier, nous sommes à 93 % de taux d’exécution de notre agenda. Sachant que dans ces 93 % il ne s’agit pas seulement de l’agenda de la recherche, il y a aussi l’agenda administratif du CNES qui a été exécuté avec beaucoup de satisfaction, beaucoup de succès », a fait remarquer Dr Balima.

Le Général de brigade Aimé Barthélémy Simporé, Directeur général (DG) du CNES, a espéré en 2024 l’amorçage d’une nouvelle architecture de leur action. « Nous espérons qu’en 2024, nous allons amorcer une nouvelle architecture de notre action en construisant cette capacité à pouvoir transformer ces idées, ces résultats d’études en actions, en recommandations, en conseils pour la prise de décisions au profit de l’autorité politique », a-t-il déclaré.

La présente cérémonie, a-t-il fait comprendre, vise à remercier leurs partenaires, mais aussi à rechercher un nouvel engagement pour leur agenda de 2024, qui se trouve aussi être très dense, très riche que celui de 2023.

Créé en 2020, le CNES a pour mission globale de soutenir la politique et la stratégie de sécurité nationale du Burkina Faso par le développement de capacités nationales autonomes d’analyse et d’anticipation stratégiques, de prévention et de gestion des crises et des situations conflictuelles.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

Encadré

Composition du dossier de candidature :

Une copie légalisée de la carte nationale d’identité ; une photocopie légalisée du diplôme ou attestation (Doctorat ou équivalent pour les seniors et Master pour les juniors) ; un curriculum vitae ; une lettre de recommandation ; une copie du travail de recherche soumis au jury (mémoire ou thèse selon les cas) ; un résumé de la recherche selon un format disponible sur demande à l’une des adresses email figurant dans le présent appel.

Dépôt du dossier

Les pièces du dossier doivent être envoyées au plus tard le 1 avril 2024 à 12h00 (heure de Ouagadougou), en un seul fichier et en version pdf aux adresses suivantes : [email protected] ; [email protected].

Modalité de sélection :

Les dossiers sont soumis à l’appréciation du jury mis en place dans le cadre de l’organisation du Prix de la recherche stratégique. La sélection se fera en plusieurs étapes à savoir une phase de pré-sélection des dossiers, une phase de sélection finale des dossiers.

Le jury examinera les travaux selon une grille d’évaluation basée sur des critères de fond (problématique, originalité, méthodologie, etc.) et de forme (qualité de l’écriture, respect de la rédaction scientifique, etc.).

Le jury contactera en cas de besoin les candidats présélectionnés pour des compléments d’information ou de documents. Seuls les candidats retenus seront contactés. Les décisions du jury sont sans appel. Les prix seront décernés lors du Forum de la Recherche Stratégique 2024.

