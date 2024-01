Santé : 48 heures pour célébrer l’école moderne d’élevage et de santé animale (EMESA)

publicite

En prélude à sa sortie de promotion de 2021, 2022 et 2023, l’école moderne d’élevage et de santé animale (EMESA) organise ses 48 heures les 26 et 27 janvier 2024 à Ouagadougou à l’issue desquelles plusieurs activités sont prévues. Le lancement des activités est intervenu ce vendredi 26 janvier 2024 au sein de l’établissement avec une conférence inaugurale sur le thème « Les résistances aux antis microbiens gramme dans une approche one health : Place et rôle des paras vétérinaires ».

Ce sont au total 120 élevés issus de la promotion 2021, 2022 et 2023 de l’école moderne d’élevage et de santé animale (EMESA) qui vont effectuer leur sortie de promotion ce samedi 27 janvier 2024 au sein de l’établissement à Ouagadougou. Pour planter le décor, une conférence est organisée avec pour thème principal « Les résistances aux antis microbiens gramme dans une approche one health : Place et rôle des paras vétérinaires ».

Trois thématiques seront développées aux cours des différentes communications. Marcelin Zabré, le directeur général de l’EMESA a expliqué l’importance du thème en ce sens qu’il est d’actualité. Il a ajouté que les différentes composantes du thème touchent non seulement le monde vétérinaire mais aussi et surtout la santé humaine.

« De nos jours tous les problèmes que nous connaissons dans nos hôpitaux, plus souvent surviennent du mauvais usage des antibiotiques. Aussi, nous sommes dans une logique d’approche one health parce que tout simplement, de nos jours on ne peut pas lutter contre les maladies sans prendre en compte les acteurs de la santé humaine, les acteurs de la santé animale, de l’environnement, et au plus large sur l’agriculture pour qu’ensemble, il y ait une synergie d’actions des acteurs pour que nous puissions être réellement efficace dans le traitement des maladies », a-t-il soutenu.

En plus de la conférence publique, plusieurs autres activités sont prévues. Il s’agit essentiellement des expositions vente de produits vétérinaires, la visite des stands d’exposition vente, une prestation clinique, une kermesse, le bal des élèves et la sortie officielle des élèves des trois promotions.

A noter que l’école moderne d’élevage et de santé animale (EMESA) a été créée en 2019. Elle évolue dans la formation continue qui concerne l’élevage des bovins, des porcins, l’aviculture, la pisciculture. Et la formation initiale, qui englobe la formation des paras vétérinaires à savoir les agents de santé animale, les techniciens supérieurs d’élevage et de santé animale, agent technique d’élevage et de santé animale.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

