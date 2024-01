Burkina Faso – États Unis : Le Directeur adjoint du Centre pour la prévention et le contrôle des maladies (USA) s’imprègne des retombées de la coopération

publicite

Dr Nirav Shah, Directeur adjoint du Centre américain pour la prévention et le contrôle des maladies (CDC) est au Burkina Faso afin de constater de visu les retombées de la coopération de longue date entre le CDC et le gouvernement du Burkina Faso. Le vendredi 26 janvier 2024, à Ouagadougou, il s’est entretenu avec une équipe de Burkina 24.

Cette visite au pays des Hommes intègres du Directeur adjoint du Centre pour la prévention et le contrôle des maladies (CDC) est la première d’une série de visites dans les pays ouest-africains où intervient le CDC.

« Mes collègues et moi, sommes très ravis d’être ici au Burkina Faso. Cette visite est ma première en Afrique de l’Ouest. Il était très important pour moi, dans le cadre de cette première visite, de visiter les pays où le CDC a un partenariat de longue date. Par conséquent, nous sommes très honorés de commencer cette visite par le Burkina Faso », a fait savoir Dr Nirav Shah.

Constater de visu les retombées de la coopération de longue date entre le CDC et le gouvernement du Burkina Faso. Tel est l’objet, à l’en croire, de sa visite au Faso. « L’objet de notre visite au Burkina Faso est d’avoir une idée claire et précise par nous-mêmes des bénéfices de la coopération de longue date entre le CDC et le gouvernement du Burkina Faso. Et de voir comment ce partenariat a été au bénéfice des citoyens à travers tout le pays, que ce soit pour le traitement du paludisme, la méningite… », a dévoilé le Directeur adjoint du CDC.

Dr Shah s’est dit impressionné par les mesures fortes qui ont été prises par les acteurs de la santé afin de se préparer à répondre à l’éventualité d’une prochaine épidémie. Il leur a alors exprimé toutes ses félicitations, ajoutant que le gouvernement des Etats-Unis a apporté annuellement une contribution d’environ 70 millions de dollars au Burkina Faso, notamment dans le domaine de la santé publique.

Paludisme, méningite, dengue…

Chaque année au Burkina Faso, selon le second responsable du CDC, l’on enregistre plus de 8 millions de cas de paludisme, avec plus de 16 000 morts dont une partie importante des décès est malheureusement enregistrée chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. « Le CDC, à travers l’initiative présidentielle des Etats-Unis contre le paludisme, travaille avec le ministère de la santé pour la prévention du paludisme à travers la distribution de moustiquaires imprégnées, d’insecticides…. », a dit Dr Nirav.

Aussi a-t-il laissé entendre que son organisation et le gouvernement burkinabè ont travaillé en tandem pour assurer la disponibilité du vaccin contre la méningite à travers tout le Burkina Faso. Cette collaboration s’est poursuivie avec la résurgence de l’épidémie de la dengue. « Le CDC a encore travaillé en partenariat pour le diagnostic des cas de dengue ; le traitement de l’épidémie, surtout dans les zones où l’on enregistrait le plus de cas », a-t-il confié.

Poursuivre la collaboration

En fin de séjour au Burkina Faso, Dr Nirav Shah dit avoir atteint les objectifs de départ à savoir « démontrer l’engagement continu du CDC au Burkina Faso et aux citoyens du Burkina Faso ». Au ministère de la santé et de l’hygiène publique, le message de la délégation du CDC a été de faire savoir la volonté de l’organisation de poursuivre la collaboration.

« Ce qui signifie que le CDC reste disponible à tout moment et à chaque fois qu’il y aura un problème, par exemple, la prochaine épidémie ou une nouvelle maladie qui nous touche par exemple. Le CDC reste disponible pour soutenir le Burkina Faso. Le CDC travaille 24h/24h, 7j/7J pour assurer la sécurité des populations à travers le monde entier », a-t-il expliqué.

Au nombre des structures de santé et de recherches visitées par la mission du CDC, le Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires (CORUS). « Lors de chacune de ces visites, nous avons eu l’opportunité de rencontrer des jeunes du Burkina Faso qui ont eu l’opportunité d’avoir la formation au niveau du CDC et de revenir avec cette expertise ici au Burkina Faso pour démontrer leur engagement au profit du Burkina Faso.

Cela a été très inspirant pour nous. Cela me donne aussi un grand sentiment que le Burkina Faso est entre de bonnes mains grâce à l’expertise de ces jeunes personnes qui sont engagées à soutenir dans le domaine de la santé publique au Burkina Faso », a déclaré le numéro 2 du CDC.

Après le Burkina Faso, la délégation du CDC compte mettre le cap sur le Mali et le Togo. « Nous allons maintenant aller au Mali et après le Mali, au Togo. Nous retournerons ensuite à Atlanta », a confié Dr Nirav.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

