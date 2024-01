CAN 2023 : Le pays hôte se dédouane en éliminant le tenant du titre aux tirs au but (4-5)

Les Éléphants de Côte d’Ivoire ont fait face aux Lions de la Teranga du Sénégal ce lundi 29 janvier 2024, en huitièmes de finale de la CAN 2023. Un choc qui a tenu tout son pari. Les deux équipes ont d’ailleurs été départagées aux Tirs au but, ce qui a tourné en faveur du pays hôte (4-5). La Côte d’Ivoire est qualifiée pour les quarts de finale.

Avec leurs cartons pleins en phase de poule avec 8 buts marqués (7 buteurs différents), les lions de la Teranga ont débuté ce choc très fort en ouvrant le score à la 4ème minute grâce à Habib Diallo.

Les Éléphants, qui après leur humiliation, devant leur public devaient montrer un autre visage. C’est ce qui a été fait après l’ouverture du score. Avec un Seko Fofana très en jambe, ils vont multiplier les occasions et éteindre les lions. Mais cela ne va pas servir en première période. Les deux équipes vont rentrer avec le score de 1-0 aux vestiaires.

A la reprise, le sang neuf injecté va faire bouger les lignes en offrant des occasions de part et d’autre surtout côté ivoirien. Et ils vont obtenir un penalty transformé par Franck Kessié à la 86ème.

Un score de 1 partout qui va ramener les 22 acteurs en prolongation, la deuxième de cette édition. Deux fois 15 minutes avec beaucoup de vivacités et de folies. Au finish, la rencontre s’est terminée aux tirs aux buts. Une séance remportée par la Côte d’Ivoire.

Ce soir, il s’est agi du 3e affrontement entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire dans une CAN. Les deux premiers avaient été remportés par les Éléphants en 1965 et 1985 (deux fois 1-0). Cette fois également, ce fût le cas.

