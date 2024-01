CAN 2023 | Mali vs Burkina Faso : « On attend beaucoup de ce match » (Hubert Velud)

Hubert Velud et ses hommes se disent prêts à affronter le Mali, le mardi 30 janvier 2024 à 17h GMT. Selon le coach, l’effectif des Étalons est au complet pour le face-à-face contre les Aigles.

« On attend beaucoup de ce match, comme tout le pays. L’attente est grande. Ils ont bien préparé le match. Je pense qu’à quelque part, on a eu la chance d’avoir une semaine devant nous. A l’heure où on parle, tout le monde est disponible pour le match. Il reste un entraînement, mais jusque-là nous sommes prêts techniquement et physiquement », a affirmé Hubert Velud.

A l’écouter, la pression est pour tous les Burkinabè. « Je n’ai pas de pression, ce qui compte ce n’est pas moi. Nous, on veut le faire pour le pays, pour le groupe, pour cette génération. Ce que je sais, il y a une grande volonté d’aller chercher cette qualification », a-t-il dit.

Contre le Mali, les Étalons feront face à une nouvelle donne. Mais selon Velud : « Maintenant c’est le Mali, c’est un peu différent. Un rapport de force différent mais nous on est prêt à notre niveau. Depuis qu’il (Sékou Chell) a repris le Mali, les résultats parlent d’eux-mêmes. Comme le Burkina c’est une nation qui monte. Mais on est prêt », foi de Hubert Velud.

Le Burkina Faso est face au Mali pour avoir pris la deuxième place du groupe derrière l’Angola. «On peut épiloguer longtemps sur la question. Ce sont les circonstances du football qui nous mettent face au Mali et il n’y a pas de regrets. Face à l’Angola on était qualifié mais on était très concentré. Ça fait partie de la CAN donc il n’y a aucun regret à ce niveau», a rassuré le coach.

