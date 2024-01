Mali vs Burkina Faso : « Ce qui nous intéresse, c’est de se qualifier » (Sékou Chell)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Deux pays de la sous région ouest africaine seront en confrontation le mardi 30 janvier 2024 à 17h GMT, à la CAN 2023. Il s’agit du Mali et le Burkina Faso. Selon le coach malien Sékou Chell, c’est une joie de jouer contre un pays voisin. Cependant l’objectif reste de gagner la qualification avec son équipe.

La suite après cette publicité

Le Mali et le Burkina Faso, deux pays frontaliers et proches diplomatiquement plus que jamais jouent leur qualification en quarts de finale. Selon Sékou Chell, sélectionneur des Aigles du Mali jouer contre un pays voisin est une joie même s’il ne faut pas oublier les objectifs de la qualification.

« C’est vrai, c’est un match avec un pays voisin au même titre que la Côte d’Ivoire, le Sénégal et la Guinée. C’est un plaisir de jouer contre ce genre d’équipe. Le Burkina a un projet de jeu qui est bien établi. Le coach a beaucoup d’expériences. C’est un plaisir de se confronter à ce niveau de la compétition. On est content de jouer contre le Burkina. Maintenant aujourd’hui ce qui nous intéresse, c’est nous, c’est de se qualifier », a-t-il clarifié.

Pour ce faire, il a indiqué avoir son effectif au total. « Tout le monde va bien, juste Doumbia qui avait un petit pépin musculaire qui est en train de revenir. Siriné aussi qui avait un petit pépin et qui est en train de revenir. A part ces deux joueurs tout le monde va bien. Mohamed Kamara aussi a fait une bonne entrée face à la Namibie », foi de Sékou Chell.

Le Mali dans cette compétition, depuis plusieurs éditions maintenant s’est toujours limité aux huitièmes de finale. C’est donc un match particulier pour son sélectionneur.

« Ça fait un moment que je suis attendu. Je sais pertinemment qu’à chaque match je suis attendu. J’ai la même pression au même titre que les autres matchs. Je me suis préparé pour cette compétition c’est une grande satisfaction pour moi aujourd’hui d’être là personnellement. C’est peut-être demain un défi, c’est un des matchs très importants pour cette génération. Elle a besoin de gagner ses matchs ; elle a besoin d’avoir cette consécration », a souligné Sékou Chell.

Cette rencontre est la sixième confrontation entre ces deux nations lors de ces 15 dernières années. Lors des précédentes confrontations, le Mali comptabilise 4 victoires et un match nul.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite