CAN 2023 : « La mentalité de l’équipe est bonne » (Steeve Yago)

Face aux Aigles du Mali, le Burkina Faso devrait éviter des erreurs commises lors des phases de groupe, selon le défenseur burkinabè Steeve Yago. A côté de ce fait, les Étalons doivent également faire gaffe aux coups de pied arrêtés, une épine aux pieds des Poulains, depuis le début de cette compétition, des dires du latéral burkinabè.

Il va falloir faire les choses différemment dans ces phases d’éliminations directes. C’est ce que pense le défenseur burkinabè Steeve Yago. « Ce sont des matchs à élimination directe. On n’est plus dans les phases de groupe. On est vraiment très concentré parce que là, avec une erreur on peut passer à côté. On est à une phase où tout le monde est content, la mentalité de l’équipe est bonne », a-t-il alerté.

Le Burkina depuis le début de la compétition est clairement une équipe qui pêche au niveau des buts encaissés par des coups de pied arrêtés. « On est conscient des défauts et des qualités. On est conscient des erreurs qu’on a pu commettre. Après, on reste solide.

Malgré qu’on peut concéder des buts par des coups de pied arrêtés, on essaie de trouver des schémas tactiques qui vont faire qu’on va moins encaisser. Ce n’est pas pour autant qu’on va avoir peur des coups de pied arrêtés. On a la chance de pouvoir mettre des buts aussi », a rappelé Steeve Yago, avant de saluer la présence des anciennes gloires à leurs côtés.

Pour cette rencontre, le sélectionneur national, Hubert Velud, a rassuré sur le fait que Bertrand Traoré et Dango Ouattara, comme tous les autres joueurs, ont eu le temps de récupérer. « Je ne peux pas vous dire s’ils seront titulaires ou pas », a confié Hubert Velud. La rencontre est prévue pour le mardi 30 janvier 2024, sur le coup de 17h GMT, au Stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo.

