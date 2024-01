Programme « Agriboost » au Burkina Faso : C’est parti pour les ateliers d’échange d’expérience et de réseautage

publicite

Les ateliers d’échange d’expérience et de réseautage pour l’accélération des champions d’affaire dans la région du Sahel, dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Agriboost » au Burkina Faso, ont officiellement ouvert leurs portes ce lundi 29 janvier 2024 à la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso, à Ouagadougou.

Binta Diakité, Directrice du cabinet « Yiriwa intercontinental consulting », assurant la coordination locale dans le sahel (le Niger, le Burkina et le Mali), a laissé entendre que les échanges, pour le premier jour, vont concerner l’horticulture.

« Pour aujourd’hui, ce sera divisé en trois ateliers. Un premier, qui va parler de ‘’la production continue durant toute l’année’’. Il y aura un deuxième atelier, qui va parler de ‘’conservation et transformation des fruits et légumes’’. Et un dernier atelier, qui va concerner l’‘’exportation vers le marché sous-régional » », a-t-elle précisé.

L’idée de ce cadre, a-t-elle en outre indiqué, c’est d’échanger sur les bonnes pratiques et surtout qu’il y ait un réseautage entre les horticulteurs, les aviculteurs du Burkina Faso, du Mali et du Niger pour être plus forts sur d’autres marchés dans la sous-région.

Julien Ouédraogo, participant, promoteur de la ferme polyvalente de Koubri, a défini l’horticulture comme tout ce qui est lié aux produits maraichers. Pour lui, il y a bien sûr un avantage à s’y investir, surtout au Burkina Faso.

« Parce que le pays a une démographie assez importante. En termes de consommation, quand vous regardez la balance commerciale, il y a beaucoup de produits qui viennent de l’extérieur alors que nous avons des immenses terres qui peuvent nous permettre de produire suffisamment », a-t-il avancé.

Son appréciation du programme est positive. « C’est une très bonne initiative, c’est pour cela que je suis là », a-t-il déclaré. Pour lui, le programme « Agriboost » pourrait faire la différence avec tous les autres programmes qui existent, s’il s’appuie sur de l’existant.

Pour rappel, le programme « Agriboost » a démarré au premier trimestre de 2023 pour une durée de 3 ans. Il propose aux entreprises championnes, retenues à la suite d’un appel à candidature, des services de facilitation d’accès à l’information technique moderne, l’échange sur les meilleures pratiques et le réseautage dans la sous-région, le coaching à distance, l’assistance technique à travers la mise à disposition des techniciens…

L’Agence néerlandaise des entreprises (RVO), un département du Ministère des Affaires Économiques du Royaume des Pays-Bas, a sollicité le NABC, le Conseil des Entreprises Pays-Bas / Afrique – d’entreprendre des initiatives visant à promouvoir l’innovation et l’augmentation de la performance technique, économique et organisationnelle des entreprises privées intervenant dans le domaine de l’aviculture et de maraichage au Burkina Faso, Mali et Niger.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

