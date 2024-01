CAN 2023 : Les Étalons sont officiellement qualifiés pour les huitièmes de finale

Le Burkina Faso est désormais qualifié pour les huitièmes de finale de la CAN 2023. Cette qualification est possible grâce à la contre-performance de la Côte d’Ivoire et la disqualification du Ghana, ce lundi 22 janvier 2024. Les enjeux des Étalons, pour la suite restent donc de jouer pour la première place du groupe.

Les Etalons du Burkina étaient probablement qualifiés, grâce à leurs 4 points. C’est désormais officiel, les hommes de Hubert Velud vont jouer les huitièmes de finale de cette 34ème édition de la CAN.

4 meilleurs troisièmes sur les 6 groupes étaient attendus à cette phase. Avec la douche froide de la Côte d’Ivoire (3 points -3) face à la Guinée équatoriale et la disqualification du Ghana de cette compétition, c’est désormais chose faite pour le 11 national.

Le Burkina Faso va jouer les huitièmes de finale quelqu’en soit l’issue du match contre l’Angola ce mardi 23 janvier 2024. Reste aux hommes de Velud de batailler pour la première place confortable.

Quant au pays hôte, un brain d’espoir vient de renaître avec la disqualification des Black stars. Plus que la disqualification d’une autre nation pour compter avec lui aux huitièmes.

Autres informations, Aliou Cissé, qui avait fait un malaise est de retour aux entraînements.

