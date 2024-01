CAN 2023 : « Ça montre que toutes les équipes sont prêtes » (Nasser Djiga)

publicite

Les Etalons du Burkina Faso veulent tout donner pour remporter les 3 points de ce mardi 23 janvier 2024. C’est ce que pense aussi Nasser Djiga. Cependant, avec le revers qu’ont subi les Eléphants de la Côte d’Ivoire et bien d’autres surprises, il interpelle quand même sur la prudence, car selon lui, toutes les équipes sont venues pour gagner, dans cette 34ème édition. C’était au cours de l’entraînement d’avant-match des Étalons.

Décidément il n’y a plus de favoris dans cette CAN 2023. Le pays organisateur, la Côte d’Ivoire est au bord d’une disqualification. Les Étalons du Burkina Faso, eux, jouent leur première place ce mardi 23 janvier 2024, face à l’Angola. Selon Nasser Djiga, la prudence est de mise dans cette rencontre, au regard de certaines surprises dans cette édition.

« Pour nous, on doit faire encore plus gaffe. Ça montre que toutes les équipes sont prêtes. L’Angola va aussi tout donner. C’est quand même pas facile pour les Ivoiriens. Mais, on va essayer de se battre pour ne pas faire les mêmes erreurs », a souligné le défenseur burkinabè.

Cependant, il reconnaît que ce match est crucial pour l’équipe. « Un match très important, on va atteindre cet objectif, on va tout donner. Le discours dans les vestiaires ça reste le même, c’est tout donner pour terminer premier. Parce que là on a notre destin en main on va essayer de le concrétiser», a-t-il affirmé.

Outre la Côte d’Ivoire qui a subi une humiliation à domicile, ce sont les Black Stars qui viennent de quitter prématurément la compétition, ce lundi 22 janvier 2024. Sans bien sûr oublier l’Égypte qui s’est qualifiée in extremis en concédant le nul contre les Requins Bleus.

Les Étalons jouent leur dernier match de poule ce mardi 23 janvier 2024, à 20h GMT, tout en étant d’avance qualifiés.

