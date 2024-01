CAN 2023 | Angola Vs Burkina Faso : « Pour Guira, je pense que ça va nous booster à tout donner pour remporter ce match » (Gustavo Sangaré)

Les Étalons du Burkina Faso affrontent l’Angola ce mardi 23 janvier 2023 sans le milieu de terrain titulaire, Adama Guira. Pour Gustavo Sangaré, c’est un joueur important du groupe et cela est une raison pour l’équipe de tout donner pour remporter la victoire pour lui.

L’objectif est clair pour cette rencontre de première place, selon Gustavo Sangaré : « C’est de gagner le troisième match et terminer premier du groupe. Le groupe il vit bien et après c’est à nous de le montrer sur le terrain. Les ambitions sont les mêmes. On va prendre ça comme une finale, tout donner jusqu’au bout. Je me sens bien et je travaille pour être bien ».

Selon Gustavo Sangaré, Adama Guira est un homme important dans le groupe. «Pas seulement dans le groupe c’est quelqu’un qui parle beaucoup avec tout le monde, qui encourage tout le monde. On n’a perdu quelqu’un de très cher et pour Guira, je pense que ça va nous booster à tout donner pour remporter ce match», a fait savoir Gustavo Sangaré.

Selon Cheick Djibril Ouattara, c’est de tout faire pour ne pas perdre. « Deuxièmement c’est de jouer la qualification en cherchant à terminer premier du groupe. On a beaucoup travaillé, notamment sur les coups de pieds arrêtés car on a remarqué que c’est par les coups de pieds arrêtés qu’on a pris beaucoup de buts. J’espère que le troisième match, ça va bien se passer », a ajouté Cheick Djibril Ouattara. Le Burkina Faso est d’ores et déjà qualifié à ces huitièmes de finale.

