CAN 2023 : Abidjan s’apprête à accueillir ses héros de Yamoussoukro

Côte d’Ivoire – Potentiellement éliminés après la cinglante défaite contre la sélection Équato-guinéenne (0-4), puis repêchés dans la compétition grâce à la victoire du Maroc sur la Zambie (1-0), les Éléphants de Côte d’Ivoire ont barri sur les Lions du Sénégal, tenant du titre et éliminés de la course. C’est la lune de miel entre Les Éléphants de Côte d‘Ivoire et leurs supporters qui s’apprêtent à les accueillir en triomphe à Abidjan.

Yamoussoukro, Abidjan, Korhogo, Daloa, Man, pour ne citer que ces grandes villes ivoiriennes sont passées par un survoltage indescriptible après la victoire au forceps de la sélection nationale face au Sénégal de Sadio Mané au cours d’une séance de tirs au but (5-4) au Stade Charles KONAN BANNY de Yamoussoukro, la capitale politique.

« Un revenant n’a pas peur de la mort »

« Je suis resté confiant jusqu’au bout. Parce que nous revenons de loin. Un revenant n’a pas peur de la mort. Allons seulement… », s’exclame un supporter ivoirien qui n’arrive pas à contenir sa joie. Les grandes artères, prises d’assaut par les populations surexcitées avec toutes les imprudences.

À Abidjan comme dans le reste de la Côte d’Ivoire, encore au lendemain de cet exploit aux allures d’une résurrection réussie, l’heure reste à la célébration alors que le triste parcours des pachydermes ivoiriens lors de la phase de poule, désormais sous les ordres d’Ermes FAE, est rangé aux oubliettes.

Une mobilisation digne des grands jours sera réservée au capitaine Serge Aurier et ses coéquipiers loin de l’émeute qui s’était produite à leur hôtel de « La Maison Palmier » après leur débâcle face à la Guinée Équatoriale.

La Côte d’Ivoire attend dorénavant son adversaire qui sera issu de l’opposition entre le Mali et le Burkina Faso, aujourd’hui Mardi 30 Janvier 2024 à 17h GMT.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire

