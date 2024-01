CAN 2023 | Mali vs Burkina Faso : « Seulement la victoire peut nous faire avancer » (Aziz Ki)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Burkina Faso entame les huitièmes de finale de la CAN 2023, ce mardi 30 janvier 2024, face au Mali. L’état d’esprit des Poulains de Hubert Velud reste le même, c’est-à-dire la victoire pour la qualification, selon Aziz Ki. Ce match devait d’ailleurs permettre d’oublier celui face à l’Angola, dit-il.

La suite après cette publicité

Face au Mali c’est le même état d’esprit qui anime le 11 national. Un état d’esprit d’une victoire ou rien. « C’est le même état d’esprit comme au début de la phase des qualifications. On est là pour une mission, on veut créer notre propre histoire, créer quelque chose de grand avec cette génération. On est là pour avancer. On croise le Mali, honnêtement, l’état d’esprit est toujours le même, on est toujours motivé et tout le monde a le sourire», a déclaré Aziz Ki, milieu de terrain burkinabè.

Le match de la première place face à l’Angola doit donc tomber dans les oubliettes. Plus droit à l’erreur pour les Etalons du Burkina Faso. Aziz Ki, le dossard 17 du Burkina Faso en est bien évidemment conscient. « L’objectif c’était la qualification et on l’a eu. C’est vrai qu’on aurait voulu gagner le match face à l’Angola ça n’a pas été mais on reste confiant.

Là où on va c’est avec beaucoup de confiance parce que ce sont des matchs qui se payent cash. C’est pas parce qu’on n’a pas battu l’Angola que ça va se répéter. Le Mali ce n’est pas l’Angola. On est à une phase où seulement la victoire peut nous faire avancer», a-t-il souligné.

Avant de saluer le soutien auquel il bénéficie de la part des supporters. «De très loin je suis ce qu’ils m’apportent comme soutien. C’est quelque chose qui me motive à travailler pour être encore plus meilleur et être prêt», a-t-il conclu.

Mali vs Burkina Faso, c’est sous le coup de 17h GMT au stade Amadou Gon Coulibaly.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite