CAN 2023 : « On a tout donné, je pense que le Mali était un peu plus meilleur que nous » (Bertrand Traoré)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les Etalons du Burkina Faso sont désormais hors de la course du trophée de la CAN 2023. Cela, après la défaite contre les Aigles du Mali sur le score de 2 buts à 1, aux huitièmes de finale le 30 janvier 2024.

La suite après cette publicité

Beaucoup de sensations après ces énormes surprises à la CAN 2023. Choses qui ne donnaient aucune nation gagnante d’avance. Les Etalons du Burkina Faso, après une longue expérience dans cette compétition ne vont pas échapper à cette règle cette année. Ils sont éliminés aux huitièmes, contre les Aigles du Mali (2-1).

«Il y a beaucoup de regrets, on est très déçus. On encaisse très tôt en première mi-temps. Ça nous met un coup sur le moral et tout ce qu’on a mis pour entamer le match. A la mi-temps, le coach essaie de modifier le système pour pouvoir mieux les contrer au milieu du terrain. On a essayé mais on a encaissé encore un but en deuxième mi-temps, c’était très difficile de revenir dans ce match », a déclaré Bertrand Traoré.

«Il a manqué ce petit truc», selon le capitaine des étalons. «Il manquait ce petit but. On a tout donné, je pense que le Mali était un peu plus meilleur que nous, il faut le reconnaître. Je pense que cette défaite va nous servir de leçon. Il va falloir se remettre en question à tous les niveaux et répondre à l’attente de tous les Burkinabè », a ajouté le numéro 10 national.

Sacha Bansé, milieu de terrain des étalons, pour sa part : «La première mi-temps ce n’était pas du tout là. Mais la deuxième mi-temps on a essayé de faire quelque chose. On a pu marquer sur penalty. Dommage qu’on n’ait pas pu marquer le deuxième but, un but hors jeu . On a continué à presser mais rien. On est tres déçus, c’est normal c’est une CAN, c’est quelque chose de très grand ». Le Burkina Faso est, comme annoncé, éliminé de cette CAN 2023.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite