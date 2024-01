Retrait des pays de l’AES de la CEDEAO : La Coordination des OSC du Burkina Faso invite les peuples de l’AES à rester vigilants

publicite

La Coordination des Organisations de la société civile du Burkina Faso (COSC/BF) a apporté son soutien à la décision des chefs d’État de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), celle de se retirer de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ce mercredi 31 janvier 2024 à Ouagadougou, en conférence de presse.

Au lendemain de l’annonce conjointe du retrait des trois États de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) de la (CEDEAO), les membres de la Coordination des Organisations de la société civile du Burkina Faso (COSC/BF) ont apporté leur soutien à la décision des chefs d’État.

« Nous, organisations membres de la coalition des organisations de la société civile, apportons notre absolu soutien au chef d’État du Burkina Faso, du Mali et du Niger pour non seulement la création de l’AES, mais aussi pour la décision courageuse et historique de se retirer purement et simplement de la CEDEAO », a déclaré Zakaria Tagnan, porte-parole de la coalition.

Les décisions emblématiques, dont cette dernière, prises ne sont pas du goût des détracteurs internes et externes, a, en outre laissé entendre Zakaria Tagnan. Il en veut pour preuves, une série de tentatives d’atteinte à la sureté de l’Etat et des communications perfides tendant à prédire l’apocalypse pour les pays en question.

La Coalition a, par conséquent, invité les peuples de l’AES, particulièrement celui du Burkina Faso, à rester vigilants et à prendre toutes les dispositions utiles pour faire barrage à toute tentative de perturbation de la Transition en cours.

« Aux autorités coutumières et religieuses, nous leur demandons de se mobiliser pour la cause de la transition comme ils l’ont toujours fait quand les intérêts fondamentaux de la patrie étaient en jeu », a également invité le porte-parole de la coalition.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

