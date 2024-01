Communiqué Nécrologique : Remerciement et Faire part, Obsèques de OUEDRAOGO Marie Eugénie née SOALLA

publicite

0 Partages Partager Twitter

‘’Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt ; et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais.’’ (Jean 11 :25-27)

Le Nabiga de Donsin et le collège des Sages de Donsin,

La suite après cette publicité

Les grandes familles OUEDRAOGO et TAPSOBA à Donsin,

Le Teng-Soaba de Tangonko, le collège des Sages et les grandes familles SAWADOGO, OUEDRAOGO et ZOMODO à Tangonko et Watinoma, commune de Zitenga, province d’Oubritenga ;

Les grandes familles BOUDA, COMPAORE, ILBOUDO à Dabayinsgo,

André OUEDRAOGO à Donsin,

Ses frères et sœurs,

Leurs enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants,

Les grandes familles : SOALLA et VOKOUMA à Guilongou,

Leurs enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants,

Les familles alliées : Nongkouni à Zagtouli, Daniélé en Italie, Somé à Dano, Ouédraogo à Tema-Natinga et à Poédogo, Samné à SAPONE

Réitèrent leurs sincères remerciements pour les nombreuses marques d’amitié, de sympathie, de compassion, de soutien spirituel, moral, matériel et financier à l’occasion du décès et des obsèques de leur mère, sœur, belle-sœur, tante, épouse, grand-mère et arrière-grand-mère :

OUEDRAOGO Marie Eugénie née SOALLA.

Décédée le 11 janvier 2024 à Donsin département de Loumbila à l’âge de 84 ans et inhumée le 16 janvier 2024 au Cimetière catholique de Donsin/Loumbila.

Les remerciements s’adressent aux parents, voisins, jeunes des quartiers de Donsin, à la Chorale, au clergé, aux catéchistes, collègues des services, amis et connaissances de la famille. Elle se garde de citer de noms de peur d’en oublier.

Que le seigneur dans sa divine miséricorde, leur rende au centuple leurs prières et bienfaits.

Des messes seront dites pour le repos de son âme tout au long de l’année 2024 les samedis soir et les dimanches à 8h 30 à l’église paroissiale du Sacré-Cœur de Donsin. Des messes seront également dites dans d’autres églises.

Union de prière.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite